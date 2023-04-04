صوت سكان باريس بأكثرية ساحقة قاربت 90% ضد استمرار تأجير الدراجات الكهربائية البخارية (سكوتر)، إثر استفتاء غير مسبوق، وفق أرقام نشرتها بلدية العاصمة الفرنسية.



وأفاد مكتب رئاسة بلدية باريس وكالة فرانس برس بأن «تصويت المواطنية» هذا، هو شكل غير مسبوق من عمليات التصويت في باريس، والذي أقيم لحسم جدل محتدم بشأن موقع هذه الدراجات الكهربائية على الأرصفة والطرق في العاصمة الفرنسية.



وبعدما احتضنتها عام 2018، ستصبح باريس أول عاصمة أوروبية تمنع بالكامل هذه الدراجات في نهاية العقد الموقع مع الشركات المشغلة الخاصة الثلاث («لايم» و«تاير» و«دوت») في 31 أغسطس المقبل.