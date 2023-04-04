حصد عرض جديد لمسرحية «ستريت كار نيمد ديزاير» (عربة اسمها الرغبة) من تأليف الكاتب المسرحي الراحل تينيسي ويليامز ثلاث جوائز في حفل لورانس أوليفيه، لتكون المسرحية أول الفائزين في أكبر حدث مسرحي في بريطانيا.



وتجمع نجوم مسرح لندن في قاعة ألبرت الملكية لحضور الحدث الذي يقام للاحتفال بأفضل العروض المسرحية في العاصمة البريطانية ويحمل اسم الممثل البريطاني الشهير لورانس أوليفيه. وفازت مسرحية «ستريت كار نيمد ديزاير» بجائزة أفضل إحياء مسرحي، فيما فاز بول ميسكال بجائزة أفضل ممثل وأنجانا فاسان بجائزة أفضل ممثلة عن دورهما في المسرحية.



وحصل العرض المسرحي على جائزتي أفضل تصميم وأفضل تصميم أزياء. وفازت الممثلة جودي كومر بجائزة أفضل ممثلة في مسرحية بطولتها امرأة واحدة «مونودراما» عن دورها في مسرحية «بريما فاسي» (من أول وهلة).



وقالت في كلمتها بمناسبة حصولها على الجائزة «هذه المسرحية غيرت حياتي تماما».