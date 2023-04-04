

تمكن رجال مركزي إطفاء المنقف والفحيحيل من السيطرة على حريق اندلع في شقة بمنطقة المهبولة واقتصرت الأضرار على مادية.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أنه ورد بلاغ الى إدارة العمليات المركزية فجر يوم امس يفيد باندلاع حريق في عمارة بمنطقة المهبولة.

وأوضحت الإدارة أن إدارة العمليات المركزية وجهت مركزي إطفاء المنقف والفحيحيل إلى موقع البلاغ، وعند وصول الفرق تبين أن الحريق في شقة بالدور السادس، وعلى الفور تم إخلاء العمارة، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده ولم يسفر الحادث عن أي إصابات تذكر.