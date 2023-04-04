تصدر حزب «مواطنون من أجل تنمية أوروبية لبلغاريا» المحافظ بقيادة بويكو بوريسوف الانتخابات التشريعية التي جرت في بلغاريا امس الأول، لكن هذه النتيجة ليست كافية لضمان قدرته على تشكيل الحكومة المقبلة، بحسب نتائج رسمية شبه نهائية نشرت امس.



وحصل الحزب المحافظ على 26.47% من الأصوات، متقدما بفارق ضئيل للغاية على القائمة الليبرالية بزعامة كيريل بيتكوف الموالي لأوروبا والتي حصلت على 24.96% من الأصوات.



وهذه المرة تحالف حزب «لنواصل التغيير» الوسطي بزعامة بيتكوف (42 عاما) مع الائتلاف اليميني «بلغاريا الديموقراطية». لكن هذا التحالف لم يكف على ما يبدو لتغيير نتائج الانتخابات السابقة التي جرت في أكتوبر.



حينها، تصدر حزب «مواطنون من أجل تنمية أوروبية لبلغاريا» النتائج بفارق 5 نقاط مئوية، لكنه لم يتمكن من التحالف مع أي جهة لتشكيل حكومة.



وبعد عقد من الحكم هزته قضايا فساد، أصبح بوريسوف (63 عاما) معزولا على المستوى السياسي.



ومنذ سقوط بوريسوف في أعقاب أشهر من التظاهرات المناهضة للفساد، تشهد أفقر دولة في الاتحاد الأوروبي انتخابات تلو الأخرى، في أخطر أزمة سياسية تشهدها منذ سقوط الشيوعية.



وأصبح القوميون المتطرفون المؤيدون لروسيا والمنضوون في حزب فازراجدان (عصر النهضة) القوة السياسية الثالثة في البلاد، إذ حصلوا في الانتخابات على 14.4% من الأصوات، بارتفاع حاد عن النتيجة التي حققوها في أكتوبر عندما حصلوا على حوالي 10% من الأصوات.



بدوره، عاد الحزب المناهض للنظام بزعامة النجم الغنائي السابق سلافي تريفونوف إلى البرلمان بعدما حصل على 4.25% من الأصوات.



وكان هذا الحزب شارك لبضعة أشهر في الائتلاف الحكومي الذي شكله بيتكوف العام الماضي، قبل أن ينسحب من هذا الائتلاف وتسقط الحكومة.



وإذا لم تؤد المشاورات السياسية إلى أي نتيجة، فسيعود إلى الرئيس رومين راديف تشكيل حكومة انتقالية.



وبعيدا عن الآمال التي ولدت من موجة التظاهرات المناهضة للفساد صيف 2020، يبدو هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 6.5 ملايين نسمة وهو أفقر دولة في الاتحاد الأوروبي، غارقا في الأزمة.



وجرى أمس الأول الاقتراع الخامس في بلغاريا خلال عامين. ونظرا إلى النتائج المتقاربة، يتوقع المحللون إجراء انتخابات جديدة ربما اعتبارا من هذا الصيف.



وتفاقمت الأزمة السياسة في بلغاريا بسبب النزاع في أوكرانيا. وأحدثت الحرب شرخا في المجتمع القريب تاريخيا وثقافيا من موسكو، والمنقسم بشأن تقديم المساعدة لكييف.