محمد الجلاهمة - منصور السلطان



تمكّن رجال الجمارك في إدارة الشحن الجوي من ضبط كمية متنوعة من المواد المخدرة تمثلت في ماريغوانا وحبوب هلوسة وزيت الحشيش، كانت مخبأة في طرد بريدي.

وأفاد مراقب التفتيش والاستيداع بالشحن الجوي خالد الحوطي بأن فريق الاستهداف الجمركي استطاع ضبط كوكتيل من المخدرات بداخل طرد بريدي يحتوى على: "أمتعة شخصية" قادم من إحدى الدول الأوروبية، حيث تم العثور على 3 أكياس من مادة الماريغوانا المخدرة، وعدد (60) حبة هلوسة، وعدد (20) أمبولا من زيت الحشيش تم إخفاؤها بين الملابس.



هذا، وتم ضبط المتهم بالتعاون مع مكتب البحث والتحري الجمركي ومكافحة المخدرات، وتمت إحالته مع المضبوطات إلى جهات الاختصاص.