بداح العنزي



كشفت مصادر مطلعة عن أن البلدية ستقوم بتحصيل رسوم 1000 دينار لإصدار الموافقة التنظيمية للمعارض التجارية المؤقتة والتي لا تتجاوز 500م٢، وفي حال زيادة المساحة تتم إضافة رسم دينار عن كل متر مربع.



وذكرت المصادر أنه سيتم إعفاء منظم المعرض التجاري المؤقت الذي يقام على المواقع المخصصة لشركة المشروعات السياحية من الرسوم وكذلك من مدة إقامة المعرض خاصة أن بقية المعارض المؤقتة لها 15 يوما.



من جانب آخر، أقر المجلس البلدي في جلسته العادية برئاسة عبدالله المحري تعديل القرار الصادر لمشروع المركز التعليمي الثقافي الترفيهي بشارع عبدالله الأحمد بإضافة نشاط فندق بتصنيف لا يقل عن (4) نجوم.



ووافق المجلس على تخصيص 3 مواقع مقترحة لمراكز البيانات لهيئة الاتصالات في الصليبية وجنوب سعد العبدالله ومدينة المطلاع بمساحة 3000م2 لكل موقع.





