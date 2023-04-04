

بعد نحو شهرين على كارثة الزلزال، لاتزال القصص المؤثرة تتوالى من المناطق المنكوبة في جنوب تركيا وشمال سورية، وتداولت مواقع اخبارية وصفحات ناشطين صور تسليم طفلة لوالدتها بعد مرور 54 يوما على الزلزال.

ووفق وسائل اعلام تركية سلمت «وزارة الخدمات الاجتماعية والأسرة» التركية أمس الأول الرضيعة وتين لوالدتها ياسمين، وذلك عقب التأكد من هويتها بعد إجراء فحص الحمض النووي DNA.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد ضجت بصورة الطفلة وتين بكداش بعينيها الواسعتين وأنفها وخديها الأحمرين جراء البرد وتم انقاذها في هاتاي بعد 128 ساعة قضتها تحت الأنقاض، ولكن لم تتم معرفة أي شيء عن عائلتها آنذاك.

وبحسب وكالة dha التركية تم انتشال الطفلة بعد 128 ساعة من البقاء تحت الأنقاض في كهرمان مرعش بولاية هاتاي وتم إنقاذ والدتها بينما لقي والدها وشقيقاها حتفهم، وتم ايداع الطفلة التي أطلقت عليها الممرضات لقب «غموض» في مستشفى مدينة أضنة فور إنقاذها من الحطام، وبعد التأكد من عدم وجود مشاكل صحية تم نقلها إلى رعاية مؤسسية وتم إحضارها لاحقا إلى أنقرة على متن طائرة رئاسية.

ووفق وسائل إعلام تركية خضعت الرضيعة لفحص DNA وتم تحديد هويتها ومعرفة والدتها ياسمين التي كانت تتلقى العلاج في أنقرة، ووفق المصدر تم لم شمل الطفلة البالغة من العمر 3.5 أشهر مع والدتها بمتابعة من وزيرة الخدمات الاجتماعية والأسرة ديريا يانك، بعد 54 يوما من افتراقهما. وأصبحت الطفلة «وتين» في عهدة والدتها.

وأظهر مقطع ڤيديو الوزيرة وهي تحمل الطفلة إلى سيارة وتتوجه إلى المطار حيث شوهدت سيدة هناك وهي تحتضن طفلتها وتصعد إلى الطائرة وبدت الوزيرة في مشهد تال وهي تداعب الطفلة، وفي مشهد آخر ترى الوزيرة وهي تحمل الطفلة ثانية في بهو أحد المستشفيات وتدخل إلى غرفة والدتها وكان اللقاء حميميا وحارا.