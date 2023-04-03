ووضع خطط استباقية للوقاية من الحرائق ونشر التوعية بقواعد السلامة والوقاية

نثمّن خطة «قوة الإطفاء» لافتتاح مراكز جديدة وإدخال 55 آلية ذات مواصفات عالية للمساعدة في مكافحة الحرائق والإنقاذ وتقليل فترة الاستجابة للتعامل معها

نشيد بمتابعتكم للمشاريع الكبرى من خلال متابعة اشتراطات السلامة والوقاية وتذليل أية عقبات قد تعترض تنفيذها ومتابعتكم للإجراءات التي طبقت بعد حريق المباركية

نوجه قادة ومنتسبي «الإطفاء»إلى الجاهزية ومواصلة عقد التمارين المشتركة ورفع كفاءة منتسبي قوة الإطفاء العام من خلال مواصلة التأهيل والتدريب

تكثيف الجولات التفقدية والتأكد من تطبيق مقاييس السلامة في مختلف المنشآت وتطبيق القانون على جميع مخالفي الاشتراطات المعتمدة دون استثناء

نقدّر جهود القوة المشاركة في تأمين بطولة كأس العالم وكذلك مشاركة بعض منتسبي «الإطفاء» في البحث والإنقاذ بالمواقع المتضررة والمناطق المنكوبة جراء زلزال تركيا

الفريق خالد المكراد: منتسبو قوة الإطفاء يتعهدون بأن يكونوا بارين بقسمهم بالمحافظة على حماية الأرواح والممتلكات بوطننا الغالي

مستمرون في تطبيق خططنا الخاصة بالتعاون والتكامل مع باقي جهات الدولة العسكرية والمدنية لمواجهة أي كارثة أو حوادث لا سمح الله

ماضون على توجيهات القيادة السياسية الرشيدة بتطبيق القوانين الخاصة بالحفاظ على الأمن المجتمعي مضحين بالغالي والنفيس من أجل سلامة وطننا الغالي





قام ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، مساء اليوم، يرافقه سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بزيارة إلى رئاسة قوة الإطفاء العام.

وكان في استقبال سموه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد ورئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد.



وقد ألقى ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، كلمة بهذه المناسبة وفيما يلي نص الكلمة:



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين.. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

- معالي الشيخ/ طلال خالد الأحمد الصباح

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة..

- سعادة الفريق/ خالد راكان المكراد

رئيس قوة الإطفاء العام.

- إخواني وأبنائي قادة وضباط ومنتسبي قوة الإطفاء العام:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

يسرني أن ألتقي بإخواني وأبنائي من منتسبي قوة الإطفاء العام في هذه الليلة من ليالي شهر رمضان المبارك ممثلا عن سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (حفظه الله ورعاه) ناقلا لكم جميعا تهنئة سموه (رعاه الله وأطال في عمره) بمناسبة شهر رمضان المبارك.

ونغتنم زيارتنا لكم اليوم في مبنى رئاسة قوة الإطفاء العام لنهنئكم بهذا الشهر العظيم داعين الله في علاه أن يعيننا جميعا على طاعته ويتقبل منا جميعا صالح الأعمال.

الإخوة والأبناء:

تأتي زيارتي لكم اليوم ممثلا عن سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (حفظه الله ورعاه) تقديرا لكم وجهودكم المتميزة في أداء واجبكم الوطني بكل تفان وإخلاص وكفاءة عالية وسرعة استجابة وسعيكم المستمر لتوفير سبل السلامة لكل من يعيش في ظلال وطننا العزيز من مواطنين ومقيمين من خلال تضحيات عظيمة تسطرونها للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

وإذ نفخر بالمستوى المميز الذي وصلت إليه قوة الإطفاء العام فإننا لنؤكد دعم القيادة السياسية لهذا الركن الأساسي من أركان المؤسسات العسكرية والأمنية في البلاد وصولا لتطوير كفاءة وقدرات هذه المؤسسة الوطنية وتزويدها بأحدث المعدات لتؤدي مهامها بكل كفاءة واقتدار.

الإخوة والأبناء:

وفي هذا الصدد نثمن خطة قوة الإطفاء العام لافتتاح مراكز إطفاء جديدة وإدخال (55) آلية جديدة ذات مواصفات عالية للمساعدة في عمليات مكافحة الحرائق والإنقاذ وتقليل فترة الاستجابة للتعامل معها، كما نقدر دوركم في إسناد الجهات المعنية خلال موسم أمطار الخير وتفعيلكم لخطة الطوارئ الخاصة بها ووضع كافة مراكز الإطفاء في حالة تأهب قصوى.

ونعرب لكم عن إشادتنا بمتابعتكم للمشاريع الكبرى من خلال متابعة اشتراطات السلامة والوقاية وتذليل أية عقبات قد تعترض تنفيذها فضلا عن متابعتكم للإجراءات التي طبقت بعد حريق المباركية ودوركم مع الجهات المعنية لوضع آلية للحد من حوداث الحرائق وبخاصة في المناطق الصناعية.

ونقدر جهود القوة المشاركة من قوة الإطفاء العام في تأمين بطولة كأس العالم (فيفا - قطر 2022) مما عكس التعاون والتآخي وتبادل الخبرات بين الدول لاسيما دولة قطر الشقيقة كما نقدر مشاركة بعض منتسبي قوة الإطفاء العام في أعمال البحث والإنقاذ في المواقع المتضررة والمناطق المنكوبة جراء الزلزال الذي وقع في الجمهورية التركية الصديقة مما جسد معاني الإنسانية وتقديم العون للأشقاء والأصدقاء.

الإخوة والأبناء:

وأنتم تقومون بواجبكم الوطني المتمثل في أسمى رسالة وهي إنقاذ الأرواح والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة غير آبهين بما تتعرضون له من مخاطر جسام متسلحين بالصبر والإيمان مضحين بأنفسكم من أجل تحقيق الأمن والسلامة.. واستمرارا لأدائكم المقدر.. فإننا نوجهكم نحو:

- الجاهزية ومواصلة عقد التمارين المشتركة ورفع كفاءة منتسبي قوة الإطفاء العام من خلال مواصلة التأهيل والتدريب.

- الاستمرار في تطوير منظومة العمل في مؤسستكم وترسيخ التعاون المشترك مع المؤسسات المناظرة في الدول الشقيقة والصديقة.

- وضع خطط استباقية للوقاية من الحرائق التي تندلع بسبب ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف وبخاصة في المناطق الصناعية.

- تكثيف الجولات التفقدية والتأكد من تطبيق مقاييس السلامة في مختلف المنشآت وتطبيق القانون على جميع مخالفي الاشتراطات المعتمدة دون استثناء.

- نشر التوعية بالقواعد الأساسية للسلامة وطرق الوقاية وتعزيز التواصل مع المجتمع ومؤسساته.

وختاما،، فإننا ندعو الله القدير أن يحفظ وطننا العزيز من كل مكروه وسوء وأن يديم الأمن والسلامة في ربوعه في كنف القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (حفظه الله ورعاه) وسدد بالتوفيق على دروب الخير خطاه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عهد وتضحية:

كما ألقى رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد كلمة بهذه المناسبة فيما يلي نصها:

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

سيدي ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، القائد الأعلى للقوات المسلحة، سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

ولى العهد حفظه الله

سيدي سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح

رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله

أصحاب المعالي والسعادة الموقرين

الحضور الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

سيدي ممثل صاحب السمو،،،

بالإنابة عن جميع منتسبي قوة الإطفاء العام وبالأصالة عن نفسي نرحب بزيارتكم الميمونة بهذا الشهر الفضيل وصحبكم الكرام ونتقدم لكم بأحر التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك أعاده الله على وطننا الغالي وعلى أميرنا بالصحة والعافية وأدامه ذخرا لنا أميرا لنهضتنا وأمننا.

سيدي ممثل صاحب السمو



إن أبناءكم من منتسبي قوة الإطفاء العام من ضباط وضباط صف ومدنيين يعاهدون الله ويعاهدونكم أن يكونوا بارين بقسمهم بالمحافظة على حماية الأرواح والممتلكات بوطننا الغالي من خلال الاستعداد لمواجهة الأزمات والكوارث والحوادث بالكوادر البشرية المدربة والمعدات والآليات المتطورة متسلحين بالعلم والمعرفة وولائهم لوطنهم الغالي ولأميرهم المفدى مستمرين في تطبيق خططنا الخاصة بالتعاون والتكامل مع باقي جهات الدولة العسكرية والمدنية لمواجهة أي كارثة أو حوادث لا سمح الله، وقوة الإطفاء العام ماضون على توجيهات القيادة السياسية الرشيدة بتطبيق القوانين الخاصة بالحفاظ على الأمن المجتمعي على الكل والجميع.

سيدي ممثل حضرة صاحب السمو المفدى

إن الكلام والأفعال تفيض بالإخلاص والتقدير والعرفان مجسدين أسمى معاني الولاء لسمو أميرنا المفدى، ولسمو ولي عهد الأمين، مضحين بالغالي والنفيس من أجل سلامة وطننا الغالي.

أعاد الله على أميرنا المفدى وعلى سموكم شهر رمضان المبارك وأنتم متمتعين بثوب الصحة والعافية وطول العمر، سائلا المولى عز وجل أن يرحم شهداءنا الأبرار ويحفظ وطننا الغالي من كل سوء.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ثم تم عرض فيلم وثائقي بعنوان (قوة الإطفاء في عام)..

وتم خلال الزيارة إهداء ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، هدية تذكارية بهذه المناسبة.

وقد تفضل ممثل سموه بالتوقيع على سجل الشرف.

هذا وقد رافق ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، في هذه الزيارة كبار المسؤولين بالدولة.



قصيدة المقدم د.علي قطيم المطيري:



بعدها ألقى المقدم د.علي قطيم المطيري قصيدة شعرية لاقت استحسان الحضور فيما يلي نصها:

بحر القصايد هاج في غباته

وهاجت هواجيسي على موجاته

أغوص في بحر المعاني كلي

يا لين اصفيها على داناته

ومن لا عسف شعره لمثل الليلة

وشخانة القيفان والا ابياته

فأميرنا الوافي حميد السيره

إللي على القمه نشر راياته

نواف أبونا شيخنا قائدنا

سطر يا تاريخ الفخر سيراته

واكتب على صدر السما بحروفك

نمشي تحت امره وفي مشهاته

بالسمع والطاعه يردد شعبك

قد قالها محزمك في كلماته

قد قالها مشعل ومشعل يفعل

ولي عهدك ثابته خطواته

يا سعد حظ اللي يصافي مشعل

ويا شيب عين اللي عكس هقواته

هذا عضيد الشيخ سور الديره

وحب البلد ينمو مع نبضاته

هذا عمار الدار ومجددها

وليث الحرايب تنعرف صملاته

ياطا على راس الفساد برجله

ويعدل اللي تختلف نياته

يعدل المايل وترجح كفه

وكفه توطي من رفع هاماته

بالعدل والقانون قاد الحمله

وترفع له البيضا على وقفاته

ياسيدي حنا فدايا الديره

وحنا حماة الدار في أزماته

حنا رجالك باللهيب الصالي

حتى اللهب نظفيه في حزاته

حنا على الموت الحمر وراده

والحر الاشقر فارقه هداته

نارد حياض الموت ورد الضامي

وتعيش نفس اللي غدت زفراته

لكويتنا والفعل ما به منه

حق علينا تزدهر رفعاته

نحمي أراضية ونمشط بحره

ونأمن الطيار في رحلاته

حتى الديار اللي تجيها نكبه

بسم الامير نشارك بفزعاته

يا سيدي بأمرك ورهن الكلمه

ولا خير في رجل يشح بذاته

قواتنا رهن الاوامر فورا

إذا عطا راعي الأمر عازاته.