عاطف رمضان

أنجزت إدارة خدمة المواطن في المؤسسة العامة للرعاية السكنية 27.675 معاملة خلال شهر مارس الماضي .

وكشفت إحصائية لـ "السكنية" حصلت "الأنباء" على نسخة منها، أن هذه المعاملات منها 191 طلبا إسكانيا جديدا بالإضافة إلى إجراء 110 معاملة تخصيص، و2475 شهادة لمن يهمه الأمر، واستطاعت خدمة العملاء الهاتفية في قسم الاتصال استقبال 2120 مكالمة مباشرة من المواطنين، و 324 بدل الايجار .

ووفق الاحصائية، فإن عدد المعاملات الأخرى موزعة كالتالي: 197 توزيع ، و 287 توثيق ، و 55 معاملة تخص المساكن المؤجرة، بالاضافة الى 21567 معاملة تم انجازها عبر تطبيق سهل الحكومي ، و 245 معاملة عبر خدمات الموقع الالكتروني ، كما قدمت ادارة احصائية قسم المتابعة الالتماسات المقدمة للمؤسسة وعددها 104 التماس المتمثلة في قطاع الطلبات وقطاع التوزيع والتوثيق وقطاع المالية والادارية.