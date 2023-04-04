مريم بندق

وجه رئيس نقابة العاملين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب محمد الكندري ، الشكر إلى مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. حسن الفجام ود. مشعل المنصوري وادارة الشؤون الادارية بعد اعتماد ترقية 214 موظفا اداريا بالاختيار في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.



و أعلن نائب مدير عام الهيئة للشؤون الإدارية والمالية د.مشعل المنصوري أنه تم اعتماد الأسماء المشمولة بالترقية.



وبحسب القرار، يمنح المرقى أول مربوط الدرجة المرقى إليها مضافا إليها علاوة واحدة من علاواتها الدورية.



وعلى جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارا من 30 مارس الماضي.

هذا، وتنشر " الأنباء" أسماء المشمولين بقرار الترقية إلى الدرجات أ و ب والاولى والثانية والثالثة والرابعة عامة .



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