بروكسل وكالات: أصبحت فنلندا رسميا عضوا بحلف شمال الأطلسي، ليكتمل بذلك تحول تاريخي في السياسة الأمنية أطلقه غزو روسيا لأوكرانيا.



واستكمل وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو عملية الانضمام بتسليمه وثيقة رسمية لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بمقر الحلف في بروكسل.



ورفع العلم الفنلندي الى جانب اعلام اعضاء الحلف الـ30 في مقر الناتو خلال اجتماع وزراء خارجية الحلف، وقال الرئيس الفنلندي «هذا يوم عظيم لفنلندا ومهم للناتو».



من جهته، اعتبر وزير الخارجية الأميركي، أن انضمام فنلندا الى حلف شمال الأطلسي هو «يوم تاريخي» للحلف.



وأضاف بلينكن «أستطيع القول إن هذا الانضمام قد يكون الأمر الوحيد الذي يمكن أن نشكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عليه، لأنه قام مجددا بتسريع أمر قال إنه يريد تفاديه عبر الاعتداء على أوكرانيا».