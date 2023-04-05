يقدم اليوم د.محمد جاسم البراك رسالته الى كل من يصوم رمضان فيقول: من فضائل شهر رمضان والتي لا توجد في غيره من الشهور، أن هذا الشهر تكليف وهدية في الوقت نفسه، فقد كلفنا الله تعالى وأوجب علينا صيامه، فإن هذا الشهر بما يحويه من فضائل لا توجد في غيره من الشهور لهو هدية من العزيز المنان لأمة النبي صلى الله عليه وسلم العدنان. فكيف ينبغي أن يتعامل معها الإنسان؟ من المعلوم في دنيا الناس انك لو جاءتك هدية ممن يحبك مهما كانت قيمة هديته حتى ولو كانت شيئا رمزيا فإنك تحتفظ بها ولا تضيعها بل تحافظ عليها وتعتز بها وتقدرها أيما تقدير، فالهدية على قدر مهديها، فما بالك لو جاءتك هديتك من مولاك وخالقك، فانظر كيف تتعامل مع هديته مع انه الغني الحميد لا تنفعه طاعتك ولا تضره معصيتك. فلا بد أن نعطي هذه الهدية حقها باستثمارها والمحافظة عليها وعدم تضييعها وتأدية الشكر لله تعالى عليها بجميل الصيام وحسن القيام والتزام أخلاق الصائمين والإكثار من الطاعات وعدم انتهاك الحرمات وألا نكون قد ضيعنا هذه الهدية. فلنحرص كل الحرص على قبول هذه المنحة الربانية، وذلك بتحقيق الغاية العظمى المرجوة من هذه الهدية وهي تحقيق تقوى الله في السر والعلن، ولنحرص كذلك على تعظيم هذه الهدية لأنها شعيرة من شعائر الإسلام (ومن يعظِّم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب).