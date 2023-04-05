حين هاجر صهيب بن سنان الرومي من مكة الى المدينة وادركته قناصة قريش، صاح فيهم: يا معشر قريش، لقد علمتم إني من أرماكم رجلا، وأيم الله لا تصلون الي حتى أرمي بكل سهم معي في كنانتي ثم أضربكم بسيفي حتى لا يبقى في يدي منه شيء، فأقدموا إن شئتم، وإن شئتم دللتكم على مالي وتتركوني وشأني، فقبل المشركون المال وتركوه قائلين: أتيتنا صعلوكا فقيرا، فكثر مالك عندنا وبلغت بيننا ما بلغت، والآن تنطلق بنفسك وبمالك؟ فدلهم على ماله وانطلق الى المدينة فأدرك الرسول صلى الله عليه وسلم في قباء ولم يكد يراه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ناداه متهللا: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، فنزل فيه قوله تعالى (ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد) البقرة: 207.