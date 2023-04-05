محاسبة النفس طريق النجاح وسبب في الفلاح والسعادة، ومما يعين على محاسبة النفس استشعار رقابة الله على عباده واطلاعه على خفاياهم، وأن يعلم العبد أنه مسؤول عن كل صغيرة وكبيرة، وأن يتذكر الحساب الأكبر يوم القيامة، فتذكر الموت وأهوال القيامة يدعو المؤمن الى محاسبة النفس والأخذ بزمامها الى طريق الخير والفلاح.



قال ابن القيم الجوزية، رحمه الله: «ولا يسيء الظن بنفسه إلا من عرفها، ومن أحسن الظن فهو من أجهل الناس بنفسه، وقال أبو حفص «من لم يتهم نفسه على دوام الأوقات كان مغرورا، ومن نظر إليها باستحسان فقد أهلكها»، فالنفس داعية إلى المهالك .. فهي تجري بطبعها في ميدان المخالفة. فالنعمة التي لا خطر لها: الخروج منها، والتخلص من رقها. وأعرف الناس بأنفسهم أشد الناس محاسبة لها ورقابة عليها».



فلنعد للسؤال جوابا ولنعلم يقينا أن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل.. ولقد كان السلف رضي الله عنهم أشد الناس محاسبة لأنفسهم واتهاما لها واعترافا بتقصيرها مع ما كانوا عليه من الدين القويم والصراط المستقيم، فهذا أبوبكر الصديق رضي الله عنه كان يحاسب نفسه محاسبة دقيقة يصرخ قائلا: «يا ليتني كنت شجرة تعضد» وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: «والله لوددت أن أنجو يوم القيامة كفافا ولو كان كل الناس يدخلون الجنة إلا واحداً لخشيت أن أكون أنا» وكتب إلى أحد عماله: «حاسب نفسك في الرخاء قبل حساب الشدة، فإن من حاسب نفسه في الرخاء عاد مرجعه إلى الرضا والغبطة ومن ألهته حياته وشغلته أهواؤه عاد أمره إلى الندامة والحسرة».