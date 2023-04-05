(يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبِّت أقدامكم) (محمد: 7).



إن نصر الله للمؤمنين الصادقين حق لا مرية فيه، لا يرتاب فيه مؤمن صادق الإيمان، لكن النصر له شروط، والله عز وجل أرشدنا إلى أن شرط نزول النصر عليكم أيها المؤمن أن تنصر الله ابتداء، ولا تتخاذل عن نصرة دينه بتعلمه والعمل به والدعوة إليه والدفاع عنه، فإذا حققت النصرة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولشريعته فسينزل النصر عليك لا محالة، بل والمكافأة الأكبر هي التثبيت بعد النصر، فقد تنتصر أخي الحبيب أختي الغالية ثم تكمل حياتك في سلسلة من الهزائم والتنازلات، ولكن إذا نصرت الله حقا وعدك المولى الكريم سبحانه بالنصر والتمكين والثبات على الحق دون هزيمة أو انتكاس، وهذا مؤشر واضح لفوزك بالجنة ونجاتك من النار، فتستحق مع نصرتك لله تعالى الخير في الدارين الدنيا والآخرة.



فخذها قاعدة في حياتك أن الله جل وعلا أمر المؤمنين أن ينصروا الله بالقيام بدينه، فإنهم إذا فعلوا ذلك، نصرهم الله وثبَّت أقدامهم.