تسلّم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في دار يمامة امس رسالة موجهة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تتعلق بالعلاقات الأخوية والروابط التاريخية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في كل المجالات، كما تضمنت دعوة الكويت للمشاركة في «القمة العالمية للعمل المناخي» التي تمثل انطلاقا رسميا لمؤتمر الإمارات للمناخ والتي ستعقد في يومي 1 و2 ديسمبر 2023 تزامنا مع احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة باليوم الوطني الـ 52. قام بتسليم الرسالة إلى سمو ولي العهد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى الكويت د.مطر النيادي. حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال الذياب. من جانب آخر، بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له دوام الصحة والعافية.