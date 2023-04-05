عاطف رمضان



أنجزت ادارة خدمة المواطن في المؤسسة العامة للرعاية السكنية 27.675 معاملة خلال شهر مارس الماضي. وكشفت احصائية لـ «السكنية»، حصلت «الأنباء» على نسخة منها، ان هذه المعاملات منها 191 طلبا إسكانيا جديدا بالإضافة الى اجراء 110 معاملة تخصيص، و2475 شهادة لمن يهمه الامر، واستطاعت خدمة العملاء الهاتفية في قسم الاتصال استقبال 2120 مكالمة مباشرة من المواطنين، و324 بدل الايجار.



ووفق الإحصائية، فإن عدد المعاملات الأخرى موزعة كالتالي: 197 توزيع، و287 توثيق، و55 معاملة تخص المساكن المؤجرة، بالإضافة الى 21567 معاملة تم إنجازها عبر تطبيق «سهل» الحكومي، و245 معاملة عبر خدمات الموقع الالكتروني، كما قدمت ادارة احصائية قسم المتابعة الالتماسات المقدمة للمؤسسة وعددها 104 التماسات، المتمثلة في قطاات الطلبات والتوزيع والتوثيق والمالية والإدارية.