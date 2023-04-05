أسامة أبو السعود



وصف نيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى الغبقة بأنها غبقة المحبة في كويت المحبة، لافتا إلى أن الشعب الكويتي محب ومضياف وكل من يعيش على أرض الكويت يشعر كأنه في بلده الأول، وهذه الثقافة تأتي برعاية سمو الأمير وسمو ولي العهد.



وشدد في تصريحات للصحافيين على هامش الغبقة على أن القدس بحاجة لدعم كبير من كل دول العالم العربي، لافتا إلى أن وقوف الفلسطينيين بمفردهم يجعلهم عضوا ضعيفا أمام أسد قوي، ومن المهم بمكان أن يكون هناك تكتل عربي.



ولفت إلى أن الاعتداءات الاسرائيلية على أماكن العبادة المقدسة لا تتوقف، وأحداث العنف التي تقوم بها الحكومة الاسرائيلية المتطرفة ليست بمستغربة عليها. وعبر عن سعادته بتزامن عيد الفطر هذا العام مع عيد القيامة المجيد.