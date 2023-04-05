أكد المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالشباب وتوصي دائما بالتقرب لهم والاستماع لآرائهم ومشاركتهم، جاء ذلك خلال لقاء مع مجموعة من الشباب تصادف الشيخ فيصل الحمود بتجمعهم أمام احدى الديوانيات والتي لم يكن يعرف لمن هي فبادر بالنزول بينهم والتحدث معهم وتبادل معهم الكلمات الطيبة المحفزة والمشجعة للبناء والإيجابية واستمع إلى آرائهم وتطلعاتهم وحثهم على حب الوطن وتعزيز روح العمل والعطاء لتقديم المزيد من الإنجازات.



وأشار الشيخ فيصل الحمود الى أن الشباب الكويتي طموح ولديه رؤى وتطلعات وأنهم هم المحرك الأساسي في شتى مجالات النهضة والتطور والتحصيل العلمي وأنهم على قدر الثقة وخير من يمثلون بلادهم في تحقيق الإنجازات والمراكز المتقدمة والتحصيل العلمي المشرف في كل المجالات وفي جميع الميادين.