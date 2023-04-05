جريا على عادته السنوية، أقام الشيخ خالد الأحمد الخالد غبقته الرمضانية السنوية واستقبل المهنئين بالشهر الكريم، وذلك في قصر المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ مبارك الحمد بمنطقة الشعب البحري بعد صلاة التراويح.



وفي البداية، رحب الشيخ خالد الأحمد وإخوانه بالضيوف وبرواد الديوان من شيوخ وشخصيات وديبلوماسيين وأصدقاء، داعيا الله تعالى أن يعيد هذا الشهر الفضيل على الكويت قيادة وشعبا وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات، وأن يبقى التواصل من سمات أهل الكويت الذين يحرصون على اللقاء في جميع المناسبات كأسرة واحدة.



وقد تبادل الحضور المباركة والتهاني بشهر رمضان المبارك، وتمنوا الخير للكويت والكويتيين وللمقيمين على أرضها الطيبة.