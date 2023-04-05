عبدالله الراكان



أقام ديوان الفوزان في كيفان مساء امس الأول غبقة رمضانية على شرف مجموعة من الطلبة والزملاء خريجي جامعات الولايات المتحدة الأميركية من دفعة 1996 حتى دفعة 2000 وذلك بحضور مجموعة من التربويين والشخصيات العامة.



بدوره، قال عبدالله الفوزان إن هذا التجمع يستهدف الطلبة والزملاء دفعات 1996 الى 2000 وبعد غياب 27 عاما تم الالتقاء بالزملاء في هذه الأجواء الرمضانية الممتعة، مشيرا الى أن فكرة التجمع يعمل عليها منذ اكثر من 5 سنوات لكن الظروف حالت دون ذلك، متمنيا ان يكون هذا التجمع بشكل سنوي.



من جانبه، قال مشعل الجسار إن هذه الدعوة الكريمة كان لها أثر طيب في نفسي، حيث إني التقيت بزملاء الدراسة في الولايات المتحدة الأميركية والذين افتقدهم بسبب مشاغل الحياة، مضيفا أن «هذا التجمع كان بالنسبة لي أمنية، ولله الحمد، تحققت بفضل جهود الإخوة»، متمنيا أن يكون هذا التجمع بشكل دائم.