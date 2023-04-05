استمرارا لجهوده في دعم مختلف الأنشطة، نظم البنك التجاري الكويتي لجميع عملائه بطولة «الكوت» بالتعاون مع «ألعاب الدواوين» عبر تطبيقهم «Kout»، لبطولات ألعاب الورق الافتراضية، والتي تقدم من خلالها عددا من الجوائز القيمة للفائزين، حيث تم تطوير التطبيق من قبل مبادرين كويتيين، ويعتبر الأول من نوعه في الخليج والمنطقة العربية، ويشهد مشاركة أكثر من 350 ألف لاعب يتنافسون في ألعاب «الكوت» و«البلوت» و«الهند». وعن تنظيم البنك لهذه البطولة، قالت بدور بوخمسين رئيس إدارة التسويق ـ قطاع الخدمات المصرفية للأفراد ان البنك التجاري يحرص على تنظيم مثل هذه البطولات التي تواكب التوجه الرقمي والافتراضي في عالم التكنولوجيا الحديثة، حيث تكون المنافسة بين العملاء في مثل هذه الألعاب افتراضية دون الحاجة لانتقال اللاعبين إلى النوادي للمشاركة بهذه المنافسات، مبينة أن 150 عميلا من البنك التجاري الكويتي قد شاركوا في هذه البطولة وتم تقديم جوائز نقدية قيمة للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في البطولة، بما يؤكد سعي البنك الدائم لدعم العديد من هذه الأنشطة المتنوعة لتشجيع روح النشاط والمنافسة وتنمية مستوى الذكاء لديهم من خلال هذه الألعاب.



واختتمت بدور بوخمسين حديثها مؤكدة أن البنك التجاري يواكب التكنولوجيا الحديثة ليس فقط على مستوى الخدمات الرقمية التي يوفرها لعملائه ولكن أيضا على مستوى المشاركات والمسابقات التي يقدمها لعملائه والتي تتماشى مع تطلعاتهم في مجال الرقمنة والتكنولوجيا.