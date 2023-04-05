انطلقت النسخة الأولى من بطولة «كوت بو ستة» الرمضانية، التي تنظمها Ooredoo الكويت والتي أقيمت في المركز الرئيسي للشركة بمشاركة 16 فريقا من مختلف الفئات والأعمار للتنافس على المراكز الثلاثة الرابحة في البطولة.



وشهدت منافسات البطولة مستويات مميزة وتنافسا قويا للاعبي الفرق المتبارية، وامتدت المباريات حتى الساعة 3:30 فجرا، ولم يؤثر تمديد الوقت في تواجد الحضور الذي كان في قمة المتعة والحماس.



وكان فريق التسويق في Ooredoo الكويت ضمن حضور الفعالية للتغطية الإعلامية والتنظيم، وتم تكريم الفائزين من قبل مدير التسويق والاتصالات ناصر العبدالله.



وحاز فريق «ديوان الفيحاء» المركز الأول وبثلاثة أجهزة iPhone 14، وحصد المركز الثاني فريق «ديوان بوقمبر» بثلاثة أجهزة Samsung Galaxy 21، واخيرا فاز فريق «ديوان العبجل» بالمركز الثالث والأخير بأحدث سماعات Apple Airpods 3.



وأشـــاد الـحـضــــور بالتنظيم المتقن للبطولة والترتيب من شركة Ooredoo الكويت.