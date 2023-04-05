تشرفت مجموعة فنادق الثريا سيتي بدعوة مجموعة كبيرة من الإعلاميين البارزين وشركاء النجاح في غبقتها السنوية «ليالي الثريا» احتفالا بالشهر الكريم، أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات.



وكان على رأس مستقبلي المدعوين، المدير العام لمجموعة الفنادق نجيب ناصر ومدير الفندق زيد المشيني، واستقبل شركاء النجاح مدير إدارة المبيعات والتسويق وديع عبدالأحد، وكان في استقبال ممثلي الإعلام والصحافة مدير التسويق أحمد مراد. وأبدى الحضور سعادتهم الغامرة بتلبية الدعوة وحسن الضيافة والأجواء الرمضانية المميزة خلال الغبقة.



وتميزت الغبقة بموقعها الساحر بجانب المسبح والديكورات الرمضانية وبالطبع بوفيه المأكولات الشهي ومحطات الطهي الحي وأيضا الموسيقى الحية التي أضافت مزيدا من الأجواء الخلابة وشعورا استثنائيا لجميع ضيوفنا في هذه الليلة.



وتستقبل غبقة ليالي الثريا جميع ضيوف الفندق خلال شهر رمضان المبارك يوميا من الساعة 9 مساء حتى منتصف الليل ويقدم الفندق أيضا العديد من خيارات الإفطار الرمضاني في مطاعمه المتعددة التي تقدم مزيجا فريدا من قوائم المأكولات اللبنانية، الهندية، الأميركية، اليابانية والإيرانية وأيضا بوفيه المأكولات البحرية أو بوفيه المأكولات العالمية لتناسب جميع الأذواق. وبالطبع لا يكتمل الإحساس الرمضاني سوى بالحلويات الشرقية التي يقدمها «حلويات الثريا» لزائريه وأيضا تتوافر للطلبات الخارجية.



ويتزين الفندق احتفالا بالشهر الكريم بالديكورات الرمضانية بداية من ردهة الفندق إلى جميع أركانه، حيث يشعر الضيوف بالأجواء الروحانية منذ أن تطأ أقدامهم داخل الفندق. ويوفر الفندق أيضا مكتب استعلامات للاستفسار عن الأنشطة الرمضانية التي يقدمها للأفراد والشركات من اختيارات الفطور المتعددة والغبقات المعدة خصيصا لتناسب تطلعات زائري الفندق.