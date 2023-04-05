تعاونت شركة لولو هايبر ماركت وجمعية نماء الخيرية لتوفير وجبات إفطار مجانية للأشخاص المحتاجين في كافة مناطق الكويت خلال شهر رمضان المبارك. ويعد هذا التعاون بين لولو هايبر ماركت ونماء من الدلائل على التزامهما بإعادة العطاء للمجتمع ومساعدة المحتاجين خلال الشهر الفضيل. ومن المتوقع أن يساعد هذا المشروع العديد من العائلات في الكويت عن طريق توفير مصدر للتخفيف خلال شهر رمضان.



وقال المتحدث باسم لولو هايبر ماركت: «نحن فخورون بالتعاون مع جمعية نماء الخيرية لتوفير وجبات إفطار مجانية للمحتاجين في جميع أنحاء الكويت. هدفنا هو ضمان أن تتمكن العائلات من كسر صيامها بكرامة وسهولة، ونأمل أن يحقق مشروعنا تأثيرا كبيرا على حياتهم».



بدوره، قال ممثل عن جمعية نماء الخيرية: «نحن ممتنون لدعم لولو هايبر ماركت، ونحن ملتزمون بضمان وصول وجبات الإفطار إلى أولئك الذين هم في أكبر حاجة عبر الكويت. نحن نعتقد أن هذا التعاون سيجعل فرقا كبيرا في حياة العائلات التي ندعمها».



ويعد هذا التعاون بين لولو هايبر ماركت وجمعية نماء الخيرية مثالا رائعا على كيفية عمل القطاع الخاص مع المنظمات غير الربحية لتحقيق تأثير إيجابي في المجتمع. ومن المتوقع أن يحقق هذا المشروع فرقا كبيرا في حياة العائلات التي يدعمها، وهو دليل على التزام الجهتين بالمسؤولية الاجتماعية.