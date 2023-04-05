أسامة أبو السعود



قام مدير إدارة مساجد محافظة الفروانية سعود المطيري بتكريم القارئ اليمني فارس عباد، وذلك في ختام ليالي صلاة التراويح الخاصة بالقارئ فارس عباد بمسجد الغانم والخرافي. وأثنى المطيري على أداء وجمال وعذوبة الصوت للشيخ القارئ، وقام بإهدائه درعا من إدارة مساجد الفروانية تقديرا لجهوده خلال الأيام الماضية، وأثنى الشيخ فارس عباد على حسن الاستقبال والضيافة من قبل جميع العاملين بوزارة الأوقاف خاصة القائمين على المركز الرمضاني بمسجد الغانم والخرافي، وأبدى الشيخ رغبته في تكرار هذه الزيارة لبلده الثاني الكويت الحبيبة. حضر التكريم الدكتور نايف حجاج إمام مسجد الغانم والخرافي وأحمد برغش الظفيري مراقب الخدمات المساندة بإدارة مساجد الفروانية (نائب رئيس المركز الرمضاني).