أوضحت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام الفريق الرقابي بإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بمراقبة المحلات والإعلانات وتنفيذ جولة تفتيشية على المحلات بمنطقة العارضية الحرفية للتأكد من التزام أصحابها بالشروط والضوابط المعمول بها في البلدية وقرار غلق المطاعم والمقاهي ومن في حكمها خلال فترة الصيام المحددة على أن تفتح قبل موعد الإفطار (أذان المغرب) بساعتين لمباشرة وتجهيز أعمالها.



في هذا السياق، أوضح نائب المدير العام لقطاع الرقابة والتفتيش بالإنابة ومدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بمحافظة الفروانية د.ناصر الرشيدي أن الجولة على المحلات بمنطقة العارضية الحرفية قد أسفرت عن تحرير 4 مخالفات تمثلت في فتح وإدارة محل قبل الحصول على موافقة البلدية، بالإضافة الى توجيه 7 إنذارات.



ودعا الرشيدي أصحاب المحلات التقيد والالتزام بالاشتراطات والضوابط المعمول بها في البلدية تجنبا للمخالفة والغرامة التي تصل في بعض الأحيان إلى الغلق الإداري.