بيروت - عامر زين الدين



ترأس شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز د.سامي أبي المنى اجتماعا لمجلس إدارة المجلس المذهبي الذي أصدر بيانا أبدى فيه «استياءه من حالة التعطيل التي تصيب المؤسسات الدستورية»، ودعا إلى «إتمام استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية بصورة عاجلة، كونها المدخل الوحيد لإعادة انتظام العمل المؤسساتي والدستوري وانطلاق مسار التعافي المنشود»، مطالبا «القوى السياسية الخروج من دوامة تعطيل الانتخابات الرئاسية، والتلاقي على شخصية توافقية تتواصل مع الجميع دون استثناء وقيادة البلاد وإدارة عملية الإنقاذ بانفتاح وحكمة».



وشدد المجلس على أهمية التجاوب مع دعوة وزير الداخلية لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، احتراما للدستور»، مهيبا «بالحكومة أن تتصدى، وفق منطق الضرورة والحاجة، إلى كل الملفات المعيشية القاهرة، وأن تعالج فورا مسألة حقوق موظفي القطاع العام والمتقاعدين مدنيين وعسكريين، بما هو متاح من إمكانات ومساعدات قبل انفجار الواقع الاجتماعي بشكل خطير». كذلك دعا إلى «تعزيز الوحدة الوطنية وأن يكون الحوار سيد المرحلة، مشيدا بكل الجهود الحاصلة على هذا الصعيد، ومؤكدا على أهمية العمل لمنع ما يعكر هذا التوجه».



وكان شيخ العقل استقبل وفدا من حزب «القوات اللبنانية» مكلفا من قبل رئيس الحزب د. سمير جعجع، برئاسة نائب رئيس الحكومة السابق النائب غسان حاصباني، ناقلا تحيات د.جعجع و«تقديره لدوره»، ووجه له دعوة لحفل إفطار رمضاني تقيمه القوات اللبنانية في معراب 12 الجاري.



وقال حاصباني: «كان هناك جولة افق حول الانتخابات الرئاسية كمدخل أساسي لكل إصلاح وتعاف نتطلع إليه في المدى القريب، آملين ان تكون هذه المرحلة للحلول والمقاربات السليمة لاختيار رئيس الجمهورية المثالي أو الأفضل للمرحلة الراهنة التي يمر بها لبنان، أكان باستعادة ثقة المجتمع الدولي وإعادته إلى العلاقات العربية السليمة وقدرته الحفاظ على الدستور وتطبيقه وجمع اكبر عدد من اللبنانيين حول مشروع إصلاحي للبلاد في المرحلة الدقيقة».



وختم: «نتمنى ان يلهم الله الجميع وليس فقط المسيحيين للوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية في هذه المرحلة من تاريخ لبنان».