قتل مدنيان سوريان فجر أمس في ضربات جوية إسرائيلية جديدة استهدفت مواقع في محيط دمشق وجنوب البلاد، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية «سانا»، وهو الهجوم الرابع من نوعه في أقل من أسبوع.



ونقلت الوكالة السورية عن مصدر عسكري قوله ان اسرائيل نفذت «عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق والمنطقة الجنوبية».



وأضافت «تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها» وأكدت مقتل مدنيين اثنين ووقوع بعض الخسائر المادية.



من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أحد المدنيين يعمل لصالح حزب الله اللبناني. وأكد ان الغارات الإسرائيلية طالت محيط مطار دمشق الدولي، ومزارع السيدة زينب أو ما تعرف بالمجمع الإيراني. وتابع «استهدف صاروخ إسرائيلي نقطة رادار تل الصحن التابعة لقوات النظام شرقي قرية لهويا بريف السويداء، كما سقط صاروخ في معمل للزجاج بمنطقة المعامل في الكسوة بريف دمشق»، مؤكدا سقوط قتلى من الميليشيات الموالية لإيران، وقتيل آخر في القصف على محيط السيدة زينب. وذكر ان القصف دمر مستودعات لا أحد يعلم ماذا يوجد بداخلها، بسبب السرية في المنطقة الخاضعة بشكل شبه كامل لسيطرة الميليشيات الإيرانية وحزب الله.



ودانت وزارة الخارجية السورية الضربات الإسرائيلية المتتالية، وقالت في بيان انها «تحذر إسرائيل ورعاتها مرة أخرى من مخاطر هذه السياسات العدوانية التي تدفع المنطقة نحو تصعيد شامل ومرحلة جديدة من غياب الأمن وعدم الاستقرار».



قتل وجرح عدد من عناصر ميليشيا «حزب الله» اللبناني نتيجة استهدافهم من قبل الطيران الإسرائيلي بعد منتصف الليلة الماضية في ريف دمشق.