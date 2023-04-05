القاهرة - ناهد إمام



أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن مصر من أكبر الدول المؤثرة في صناعة القرار العالمي، ولها قوة وريادة مستحقة.



جاء ذلك خلال لقاء السفيرة سها جندي بدفعة الديبلوماسيين الجدد، بمقر المعهد الديبلوماسي، في إطار تعريفهم بجهود الدولة في ملفات الهجرة وما تقدمه الوزارة في مختلف الملفات، وذلك ضمن فعاليات البرنامج التدريبي 55 للملحقين الديبلوماسيين بحضور السفير وليد حجاج، مدير معهد الدراسات الديبلوماسية، و38 ملحقا ديبلوماسيا.



وقالت وزيرة الهجرة للملحقين الديبلوماسيين: «إن مصر دولة عظيمة ديبلوماسيا، ولها تاريخ مشرف، إذ تعد من أكبر الدول المؤثرة في صناعة القرار العالمي، وأنه ينبغي أن تنبع شخصياتهم من هذه الحضارة والتاريخ، وأن بلدنا لها قوة وريادة مستحقة، ونسعى الى كل المحاور لإعادة هذه الريادة، رغم الكوارث العالمية والأزمات المتلاحقة، ومن بينها الأزمة الاقتصادية وتداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية».



وأكدت وزيرة الهجرة، في كلمتها، أن الخارجية المصرية مدرسة للديبلوماسية، وفيها تخرّج قامات مصرية عريقة، معربة عن تهنئتها للملحقين الجدد باختيارهم لتمثيل مصر، مشددة على أن على عاتقهم مهمات كبيرة، منذ لحظة اختيارهم.



وأوضحت وزيرة الهجرة أن وزارة الخارجية المصرية من أقدم وأهم المؤسسات في مصر، وهي ذاكرة الدولة المصرية منذ أيام الملكة حتشبسوت حتى الآن، منوهة بأن سفراءنا بالخارج هم صوت مصر وخط الدفاع الأول في مختلف المحافل، مذكرة بأنها حرصت على أن يكون أول لقاء لها في منصبها بوزير الخارجية سامح شكري، حيث إننا نتعاون جميعا لصالح أبنائنا بالخارج، ولتحقيق المصالح المصرية وربط أولادنا بالوطن.



وأضافت أن وزارة الهجرة مسؤولة عن نحو 14 مليون مصري بالخارج، وهو ملف مهم من ملفات الأمن القومي، على اختلافهم، مؤكدة حرص القيادة السياسية على تعظيم الاهتمام بالمصريين بالخارج في الجمهورية الجديدة، وربطهم بالوطن.



ولفتت السفيرة سها جندي الى حرصها على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية للمصريين بالخارج انطلاقا من رؤية الوزارة التي تهدف إلى تعزير ارتباط المصريين بالخارج بالوطن والحفاظ علي الهوية الوطنية، مع تقديم الدعم وحماية مصالح المصريين بالخارج وحل مشكلاتهم بكل الوسائل.



وفي السياق ذاته، أشارت وزيرة الهجرة إلى جهود التواصل مع الجاليات المصرية بالخارج، مثمنة جهود وزارة الخارجية من سفراء وقناصل، والتعاون لحل مشكلات المصريين بالخارج، مؤكدة أن هناك لقاءات بشكل دوري، تتم مع جاليات مصر حول العالم، ضمن مبادرة «ساعة مع الوزيرة»، للوقوف على مقترحاتهم وآرائهم، ومعرفة ما يتطلعون إلى تحقيقه.



وتحدثت وزيرة الهجرة عن عدد من المحفزات التي قدمتها الوزارة للمصريين بالخارج، منذ توليها حقيبة وزارة الهجرة منذ أغسطس 2022، حتى الآن، بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، ومن بينها تنفيذ توصيات مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، سواء فيما يتعلق بالإسكان أو الطيران أو الاستثمار أو المالية أو التعليم وغيرهم من المميزات والمحفزات المقدمة للمصريين بالخارج في الشهادات البنكية والعوائد المتميزة.



وتناولت السفيرة سها جندي جهود تقديم تيسيرات ضمن مبادرة «استيراد سيارات المصريين بالخارج»، لأول مرة في التاريخ، ليتمكن المصريون بالخارج من الاستفادة من المبادرة، بتخفيضات غير مسبوقة، والاستفادة من حزمة إعفاءات متميزة.



واستعرضت جهود إنشاء شركة لاستثمارات المصريين بالخارج، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء على هذه التوصية، وتوجيهه بالبدء في التنفيذ، ومن ثم جاءت مختلف الجهود من لقاءات المستثمرين ورجال الأعمال المصريين بالخارج، حتى تمت تسمية مجلس الإدارة، بجانب جهود التنسيق لجذب استثمارات المصريين بالخارج وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في جهود التنمية المستدامة في مختلف المجالات، مضيفة أن الوزارة أطلقت حملة «مستثمرو مصر بالخارج يجيبون: لماذا نستثمر في مصر؟»، والتي توضح ما تمتاز به مصر من بيئة جاذبة للاستثمارات في مختلف المجالات، كونها واحدة من أكبر الأسواق، مع ما تمتاز به من بنية تحتية قوية وخريطة استثمار صناعي توضح كل الفرص والمجالات التي يمكن الاستثمار فيها.



وأشارت وزيرة الهجرة إلى «أننا بصدد إطلاق تطبيق إلكتروني متخصص، يضم كل المحفزات والمميزات المقدمة للمصريين بالخارج بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لضمان تحقيق أقصى استفادة لمواطنينا».