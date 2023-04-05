بشرى شعبان



أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية م.مي البغلي حرص الوزارة على دعم ورعاية المنتجين الكويتيين وتقديم كل الخدمات التي يحتاجونها للنهوض بالمنتج الوطني.



جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة البغلي مهرجان النوير الخاص بعرض المنتجات الزراعية والوطنية المستمر طوال شهر رمضان على فترتين صباحية ومسائية، وذلك في الصالة رقم (4A) بأرض المعارض في منطقة مشرف، وذلك بالتنسيق مع اتحاد الجمعيات وهيئة الزراعة.



وأشارت الوزيرة إلى أن تحركات «الشؤون» في دعم المنتج الوطني وتذليل كل العقبات أمام المنتجين الكويتيين وإتاحة الفرصة لهم لعرض وتسويق منتجاتهم بأفضل صورة ممكنة هو امتداد لتوجيهات القيادة السياسية التي تعطي المنتج الوطني الأولوية، منوهة بما تتميز به تلك المنتجات من جودة عالية وتنافسية وتنوع كبير.



وشددت البغلي على حرصها على الاستماع عن قرب لمشاكل المنتجين الكويتيين وتذليل جميع العقبات التي يواجهونها واتخاذ ما يلزم لدعم المنتجات الوطنية لتحقيق أكبر فائدة ممكنة للمنتجين والمستهلكين.



كما كشفت البغلي، أن الفترة المقبلة ستشهد عدة إجراءات إيجابية تعود بالنفع على المنتجين الكويتيين في مختلف المجالات، مرحبة بأي جهد يخدم الكويت وشعبها



بدوره، كشف رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية علي الفهد، عن مطالبة الاتحاد بموقع ثابت لمعرض النوير، حيث يجري التنسيق حاليا مع هيئة الزراعة بشأن ذلك دعما للمزارع الكويتي.