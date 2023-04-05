

ما أبرز الأطعمة الصحية التي يمكن أن تؤثر سلباً على فعالية الأدوية؟



كشف عدد من الخبراء عن أن هناك عددا من الأطعمة الصحية التي يمكنها أن تتداخل مع الأدوية التي نتناولها وتؤثر على فعاليتها.

وفي حين أن الآثار السلبية ستكون طفيفة بالنسبة للكثيرين، إلا أنها في حالات نادرة يمكن أن تسبب مشاكل خطيرة، وفيما يلي أبرز الأطعمة:



- عصير الجريب فروت: غالبا ما يستشهد بعصير الجريب فروت كمشروب لتقوية الجهاز المناعي أو كمشروب لخفض الكوليسترول.

لكن المشروبات الحمضية يمكن أن تجعل الستاتينات، التي يتناولها ملايين المرضى المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب، أقل فاعلية أو حتى سامة.



- عرق السوس: يمكن أن يتفاعل مع أدوية ضغط الدم ويمنعها من العمل. وتعمل هذه الأدوية عن طريق منع نشاط إنزيم يسمى ACE والذي يساعد على تضييق الأوعية الدموية، ما يساعد على خفض ضغط الدم.

لكن عرق السوس يحتوي على مركب الغلسرهيزين (glycyrrhizin)، وهو مركب نباتي يمكن أن يحفز إفراز هرمون الإجهاد الكورتيزول، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. والأدوية الأخرى التي يمكن أن تتوقف عن العمل بشكل صحيح تشمل الستيرويدات القشرية - التي توصف عادة لمرضى الربو.



- بعض أنواع الأجبان: قد يكون الجبن الأزرق والجبن السويسري والبارميزان من الأطعمة المفضلة لدى الكثيرين، لكن الأطباء يحذرون من أن الأشخاص الذين يتناولون نوعا أقل شيوعا من مضادات الاكتئاب، يسمى مثبطات مونوامين أوكسيديز (MAOIs)، يجب عليهم تجنبها تماما.

لكن الجبن الذي يحتوي على مركب يسمى تيرامين، يمكن أن يحفز إفراز المزيد من هذه الهرمونات. ويؤدي هذا إلى مستويات عالية جدا في الدماغ، كما هو الحال مع نبتة سانت جون، ويمكن أن يعرض الأشخاص لخطر «متلازمة السيروتونين» ومن المعروف أيضا أن الجبن القديم يتفاعل مع أدوية مكافحة مرض باركنسون والمضادات الحيوية.



- الشاي الأخضر: غالبا ما يتم الترويج للشاي الأخضر بسبب الفوائد الصحية مثل تحسين وظائف المخ وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري وحتى إطالة العمر الافتراضي للفرد. ولكن يجب على المرضى الذين يتناولون أدوية لأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم التفكير مرتين قبل تناول المشروب.

ويعمل دواء الوارفارين (Coudamin)، وهو دواء مضاد للتخثر، عن طريق تقليل إنتاج عوامل تخثر الدم في الكبد. ولكن عندما يشرب شخص ما الشاي الأخضر، يمكن أن يكون لفيتامين K الموجود في المشروب تأثير عكسي ما يجعل المرضى في خطر مستمر من حدوث جلطة دموية.

المصدر: «ديلي ميل»