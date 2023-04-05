

أسباب حساسية الأسنان



سبب الشعور بالألم لفترة قصيرة في حالة زيادة حساسية الأسنان عادة يكون نتيجة تناول شيء بارد أو حامض أو حلو أو مالح.

كما يمكن أن يشعر الشخص بالألم أثناء تنظيف أسنانه.

و«توجد العديد من الأسباب لهذه الحالة، فقد تكون ترقق مينا الأسنان وقلة المعادن، تسوس لم يعالج، وكذلك انكشاف جذور السن نتيجة التهاب اللثة مثلا، وكذلك تغير مستوى حموضة اللعاب ونقص الفيتامينات والتدخين».



كما يمكن أن تسبب بعض الأمراض مثل الارتجاع المعدي المريئي واضطراب عمل الغدد الصماء، وكذلك العمل في قطاع الصناعات الخطرة، زيادة حساسية الأسنان.

وبما أن العوامل المسببة لزيادة حساسية الأسنان عديدة، لذلك فقط طبيب الأسنان يتمكن من تحديد العامل المسبب. أي يجب عدم الاعتقاد أن المشكلة ستمر من تلقاء نفسها. مع العلم أن المشكلة تتفاقم أكثر إذا لم تعالج في الوقت المناسب.

المصدر: صحيفة «إزفيستيا»