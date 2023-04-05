

قالت هيئة أسواق المال إنها قامت بالتنسيق مع الجهات الرقابية الخليجية المماثلة لمواجهة ظاهرة تزايد عمليات الاحتيال المالي وانتشارها بشكل موجه وغير مسبوق على مواطني ومقيمي دول الخليج والحد من تداعياتها، حيث تم عقد عدة اجتماعات بين فرق العمل التوعوية المشتركة بين دول المجلس.



وقالت الهيئة في بيان صحافي، إن الاجتماعات أفضت إلى التوصية بضرورة تكثيف الجهود الهادفة لتثقيف وتوعية العامة بممارسات الاحتيال المالي والطرق الملتوية التي يسلكها أشخاص وشركات وهمية مروجة للربحية الزائفة وغير المشروعة بهدف الاستيلاء على أموال الغير، مستخدمة أساليب مضللة وطرقا ووعودا مغرية لأرباح سريعة وقياسية.



كما توجت هذه التوصيات بمناقشة لجنة رؤساء هيئات أسواق المال الخليجية (أو من يعادلهم) في اجتماعها 26 المنعقد بسلطنة عمان في 24 مارس الماضي، للمقترح الكويتي بشأن موضوع الاحتيال المالي وكيفية التعامل مع الجرائم المتزايدة، حيث وجه المجتمعون بدورهم لمباشرة الجهود التوعوية حيال الحملات والإعلانات الترويجية المضللة وتكثيفها.

وفي إطار متصل بالجهود التوعوية لمواجهة ظاهرة الاحتيال المالي، قامت هيئة أسواق المال في الكويت بإضافة الروابط الخاصة بقوائم الجهات المرخصة وغير المرخصة، وتلك التي يتم إيقاف ترخيصها من قبل الهيئات والجهات الرقابية الخليجية لأسباب متعلقة بعمليات الاحتيال المالي ضمن موقعها الإلكتروني الرسمي.



وبهذه المناسبة، فإن الهيئة تهيب بكافة الأفراد المقبلين على استثمار أموالهم بضرورة الاطلاع على البيانات الواردة بالروابط المذكورة للتأكد من سلامة تراخيص تلك الشركات المعلنة حماية لأموالهم واستثماراتهم قبل الولوج بها، كما تهيب بهم بالتقدم ببلاغاتهم عبر القنوات الرسمية المتاحة في كافة الدول الخليجية حال ثبوت تعرضهم لأي ممارسات احتيالية.