

محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن الكويت مددت حتى 2 مايو المقبل الآجال النهائية لتقديم العطاءات لثلاثة مشاريع طاقة استراتيجية تخدم قطاع النفط والغاز، والتي انتهت في 2 أبريل الجاري، وفقا للإعلان الصادر عن الجهاز المركزي للمناقصات العامة، علما ان المشاريع الثلاثة تابعة لشركة نفط الكويت.



وفي التفاصيل، قالت المجلة إن أحد المشاريع يتمثل في إنشاء شبكة توزيع كهرباء مرتبطة بمحطة كهرباء فرعية مركبة بجهد 11 كيلوفولت في المنطقتين الأولى والثانية في جنوب وشرق الكويت، بينما يتعلق المشروع الثاني بإنشاء شبكة توزيع كهرباء للمضخات الكهربائية الغاطسة في المنطقة الثالثة في جنوب وشرق الكويت.



أما المشروع الثالث فإنه يتعلق بإنشاء شبكة توزيع طاقة للمضخات الكهربائية الغاطسة في المنطقتين الرابعة والخامسة في جنوب وشرق الكويت.



وانتهت المجلة الى القول انه على مدى السنوات القليلة الماضية، كان هناك القليل من المشاريع الكبيرة في قطاع النفط والغاز في الكويت التي اعلن عن طرحها او ترسيتها.



وعزت المجلة ذلك الى تفاقم تداعيات جائحة كورونا والتحول العالمي للطاقة جنبا الى جنب مع الاشكالات السياسية المستمرة المتعلقة بالوضع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت، ما أدى الى تعثر عملية صنع القرار ليشمل ذلك الإصلاحات الرامية لدعم الاقتصاد الكويتي، حيث حالت المعارضة دون تمرير قرارات مجلس الوزراء في مجلس الأمة.