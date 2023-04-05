الملياردير الأميركي سمح للعملاء بدفع ثمن السيارات الكهربائية من «تسلا» باستخدام «دوج كوين»

استخدام الشعار بعد يومين من مطالبة ماسك بإلغاء دعوى قيمتها 258 مليار دولار تتعلق بدعمه للعملة المشفرة



أقدم الملياردير الأميركي إيلون ماسك في قرار مفاجئ مساء أول من أمس، على تغيير «الطائر الأزرق» وهو الشعار المعروف لمنصة تويتر، التي يتملكها، بشعار عملة «دوج كوين» (Dogecoin) المشفرة، حيث ظهر شعار العملة المشفرة وهو عبارة عن رأس كلب أرجواني اللون على الصفحات الرئيسية للمنصة.



ونشر إيلون ماسك تغريد مقتضبة على صفحته الرسمية على تويتر قال فيها: «كما وعدت»، مرفق بها صورة من تغريدات متبادلة بينه وبين أحد المستخدمين الآخرين الذي طلب منه تغيير شعار تويتر المعروف بالطائر الأزرق إلى عملة «دوج كوين».



فيما تحدثت وسائل إعلام أميركية عن أن قيمة عملة «دوج كوين» المشفرة شهدت قفزات كبيرة منذ أن جعلها إيلون ماسك شعارا لمنصة تويتر للتوصل الاجتماعي.



ويعتبر ماسك المدير التنفيذي لتويتر، من أبرز الداعمين البارزين لعملة «دوج كوين»، وغرد عنها عدة مرات من قبل، مما ساهم في صعود قيمتها، كما سمح للعملاء بدفع ثمن السيارات الكهربائية التي تصنعها شركة «تسلا» التي يمتلكها، باستخدام تلك العملة المشفرة.



وظهر شعار «دوج كوين» على موقع «تويتر» بعد يومين من مطالبة إيلون ماسك القاضي بإلغاء دعوى قضائية بقيمة 258 مليار دولار للابتزاز تتهمه بإدارة مخطط هرمي لدعم العملة المشفرة «دوجكوين».



ووصف محامو ماسك وتسلا الدعوى القضائية التي رفعها مستثمرو دوج كوين بأنها «عمل خيالي» بسبب تغريدات ماسك «غير الضارة والتي غالبا ما تكون ساخرة».



وفيما لم يكن واضحا ما إذا كان تغيير الشعار دائما أم لا، أعاد ماسك شعار «الطائر» إلى «تويتر».



وارتفع سعر دوج كوين، الذي يتسم بالتقلب في العادة، بأكثر من 24% خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إلى نحو 9.8 سنتات، فيما كان يتم تداوله بأقل من 8 سنتات صباح الاثنين الماضي، وفقا لما ذكرته شبكة «CNN»، واطلعت عليه «العربية.نت».



ويرجع إنشاء عملة «دوجكوين» إلى 6 ديسمبر 2013 من قبل اثنين من مهندسي البرمجيات - بهدف السخرية من «بيتكوين».