

أعلنت شركة نفط الكويت أنه تم اختيار مدير مجموعة العمليات البحرية فيها م. سامي الصواغ رئيسا للمنظمة الإقليمية للمحافظة على نظافة البحار «ريكسو».



وأوضحت الشركة أن هذا الاختيار تم خلال الاجتماع الأخير للمنظمة في مقرها بمدينة دبي الإماراتية، حيث منح الأعضاء ثقتهم في الصواغ ليتولى رئاسة المنظمة لمدة سنتين اعتبارا من شهر مارس 2023.



وأكدت الشركة اعتزازها بفوز الصواغ بهذا المنصب الرفيع، معربة عن ثقتها بأنه سيقدم إضافة كبيرة إلى هذه المنظمة البيئية غير الربحية، التي تنشط منذ عام 1972 لتحقيق أهداف أساسية، أبرزها المساعدة المتبادلة بين الشركات النفطية التي تعمل بالمجال البحري في مياه الخليج العربي، والتي تكون مسؤولة عن القيام بأعمال مكافحة التلوث النفطي البحري، وكذلك السعي الى زيادة الوعي لدى العاملين في تلك الشركات من أجل تحقيق بيئة عمل نظيفة وآمنة.



وجاء تأسيس المنظمة بعدما أدركت شركات النفط الكبرى العاملة في منطقة الخليج العربي في ذلك الوقت مدى الحاجة إلى تبادل الخبرات والمعلومات فيما بينها، والسعي إلى الاستجابة الجماعية للحوادث الكبرى في مجال التلوث النفطي البحري، فاجتمعت لتحقيق هدف مشترك بحماية مواردها والحفاظ على مياه الخليج من التلوثات، والمساعدة المتبادلة في مكافحة حوادث التلوث النفطي البحري.



وتضم المنظمة في عضويتها 9 شركات نفطية هي «أرامكو» السعودية، ونفط البحرين «بابكو»، و«قطر للبترول»، وبترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، ونفط الكويت، وتنمية نفط عمان، بالإضافة إلى الوفرة للعمليات المشتركة، والخفجي للعمليات المشتركة، ودبي للبترول.