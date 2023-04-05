

وقّع بنك الكويت الدولي (KIB) اتفاقية شراكة استراتيجية جديدة مع شركة ميداس، وذلك في إطار التزامه بتوفير أقوى تجربة مصرفية لعملائه من خلال أقوى عروض التمويل على المنتجات والخدمات الاستهلاكية.



ويهدف «KIB» من هذا التعاون المشترك مع شركة ميداس إلى توفير عروض تمويل أكثر مرونة للعملاء من كلا الطرفين، مع تسهيلات ائتمانية طويلة الأمد، وذلك استمرارا لبرنامج التمويل «الأقوى» الذي يقدمه KIB، وهو البرنامج الفريد من نوعه في الكويت من حيث تلبية احتياجات العملاء بما يتناسب وأسلوب حياتهم العصري.



وفي إطار هذه الشراكة الاستراتيجية الجديدة، يمكن لعملاء KIB التمتع بتمويل ميسر لمدة تصل إلى 24 شهرا، كما سيحصل أي عميل من عملاء ميداس على عرض تمويل «مساومة» بقيمة تتراوح بين 300 دينار و25 ألف دينار، وتمتد لغاية 24 شهرا كحد أقصى. ويمكن لعملاء KIB تقديم طلب التمويل الحصري ومتابعته، بمنتهى السهولة، عبر منصة PayTally.



وفي تعقيبه على إنجاز هذه الشراكة، قال رئيس المبيعات المركزية بالإنابة في KIB، عبدالعزيز الشمري: يسعى KIB إلى تحقيق مضمون شعاره ـ بنك للحياة ـ من خلال التعاون مع أفضل مزودي خدمات العملاء والعلامات التجارية، وذلك بهدف مكافأة عملائه وتزويدهم بأفضل الحلول المصرفية وأكثرها مرونة وملاءمة.



وتأتي هذه الشراكة الأخيرة مع شركة ميداس امتدادا لخدمات التمويل الشاملة والحلول المصرفية المتكاملة التي يقدمها البنك لعملائه، خاصة ممن يرغبون في تأثيث أو شراء مستلزمات منازلهم ومكاتبهم، على حد السواء، وعلى غرار العديد من عروضنا التمويلية الأخرى، نحن واثقون بأن هذه التسهيلات سوف تلبي احتياجات عملائنا.



واعتبر الشمري هذه الشراكة الاستراتيجية مع ميداس خطوة متقدمة ومصدر اعتزاز للبنك، مؤكدا أن هذا المنتج التمويلي يعود بمزايا متنوعة منها الدفعات الشهرية الميسرة والمرنة، وفترات السماح المريحة، وغيرها الكثير.

كما أوضح أن KIB يواصل تقديم خدمات تمويلية شاملة، بما في ذلك التمويل الشخصي للسلع الاستهلاكية، والذي يلاقي إقبالا متناميا لدى العملاء، وجدد تأكيده على سعي KIB المستمر إلى توفير أفضل العروض التمويلية التي تمنح العملاء قيمة مضافة من حيث السهولة والمرونة في أسلوب حياة العملاء، كوفاء بوعده الدائم بأن يكون بنكا للحياة.