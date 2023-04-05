

إيمانا منه بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري، يحرص بنك الكويت الوطني على استقطاب الكفاءات الوطنية وتنمية قدراتها، وفي هذا الإطار، احتفل البنك بتخريج الدفعة السابعة والعشرين من الموظفين الجدد ضمن برنامج «أكاديمية الوطني» عقب اجتيازهم بنجاح شروط ومعايير الاختيار لهذا البرنامج، والمصمم خصوصا لحملة الشهادات الجامعية من الكوادر الوطنية الشابة.



وأقيم الحفل بحضور الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني - الكويت صلاح الفليج، ونائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني - الكويت سليمان المرزوق، ومدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني عماد العبلاني، ورئيس العمليات لمجموعة بنك الكويت الوطني محمد الخرافي، ومدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركات المحلية أحمد بورسلي، بالإضافة إلى مديرين تنفيذيين ومسؤولين في إدارة التدريب والتطوير.



وامتد البرنامج التدريبي للأكاديمية على مدار 7 أشهر، بداية من سبتمبر 2022 حتى مارس 2023، وضم 15 متدربا من حديثي التخرج في مختلف التخصصات، حيث خضع المتدربون لبرنامج مكثف في المهارات التقنية والسلوكية وغيرها من المهارات التي تمنح المشاركين الفرصة لبناء مسيرة مهنية طويلة في بنك الكويت الوطني.



وبهذه المناسبة، قالت مديرة إدارة المواهب والتطوير في الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني نجلاء الصقر: «برنامج أكاديمية الوطني يعكس استراتيجية البنك الرامية إلى الاستثمار في رأس المال البشري من خلال إعداد قيادات مصرفية وطنية شابة مؤهلة وفق أحدث وأفضل المعايير العالمية لاستكمال مسيرة البنك الناجحة على مدار عقود طويلة».



وأضافت: «تشكل أكاديمية الوطني التي تأسست منذ 14 عاما تجسيدا لاستراتيجية البنك الهادفة إلى توظيف الكفاءات الوطنية من الخريجين الجامعيين الجدد، إضافة إلى العمل على تطويرهم وتمكينهم من العمل في القطاع المصرفي».