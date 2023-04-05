بمرور 4 أشهر منذ بداية رئاسة دينا بولوارتي، أصبحت شرعيتها الدستورية معترفا بها دوليا. وذلك عقب بروز تعبيرات مستمرة عن التأييد للخلافة الدستورية التي حدثت في بيرو، في أعقاب الانقلاب الذي نفذه الرئيس السابق بيدرو كاستيلو في 7 ديسمبر. ولهذه المناسبة وزعت السفارة البيروفية في الكويت مذكرة ديبلوماسية، وصلت «الأنباء» نسخة منها، رصدت التطورات الأخيرة في بيرو. وأشارت المذكرة الى «مشاركة وزيرة الخارجية آنا سيسيليا جيرفاسي مؤخرا في القمة الأيبيرية - الأميركية في جمهورية الدومينيكان، حيث لم يشكك أي رئيس دولة في مسار العملية الدستورية في بيرو، باستثناء واحد. علاوة على ذلك، فقد تلقينا رسائل دعم في اجتماعات ثنائية متنوعة».



وأعلنت المذكرة الصادرة عن وزارة الخارجية البيروفية السحب الدائم للسفير البيروفي في كولومبيا، واقتصار العلاقات على مستوى القائم بالأعمال. واتهمت الوزارة أن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو «بتكرار تعبيراته التي تحض على التدخل في الشؤون الداخلية لبيرو.. وموقفه تجاه الرئيس السابق كاستيلو»، الأمر الذي وضحته وزيرة الخارجية، وتم تسليط الضوء عليها في مختلف وسائل الإعلام الوطني والأجنبي.



ولفتت إلى أن «الرئيس السابق بيدرو كاستيلو محتجز في الحبس الاحتياطي بموجب أمر قضائي. كما تسري في حقه مذكرة توقيف أولية لارتكابه جرائم التمرد ضد الدولة، وضد الإدارة العامة، وإساءة استخدام السلطة، والإخلال بالسلم العام. كذلك، فقد صدر ضده أمر محكمة ثان ساري المفعول، بالحبس الاحتياطي لمدة 36 شهرا بسبب التنظيم الإجرامي المزعوم والفساد. ومن غير الممكن تركيم كلا التفويضين القانونيين فوق بعضهما، إلا أنهما يعتبران متوازيين من الناحية القضائية. كما أن لديه أيضا العديد من التحقيقات الجنائية الجارية».



وأشارت الوزارة إلى أن «كاستيلو خضع لجميع ضمانات المحاكمة العادلة وأن حقوقه الأساسية محل احترام كامل. فهو يتمتع بنظام سجن يوفر بنية تحتية مناسبة وفقا لقانون إنفاذ العقوبات، كما أنه كان محل لزيارات من مكتب أمين التظلمات وأعضاء لجنة الدول الأميركية لحقوق الإنسان».



وأكدت التزام بيرو «بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في الاحتجاج السلمي، وتصادق على أنها ستواصل تقديم الدعم المطلوب لتسهيل تطوير العمل والتحقيقات لكل من مكتب المدعي العام والمنظمات الدولية».



وشددت على أن «الحكومة تعمل على حماية سيادة القانون وتحسين رفاهية جميع سكان بيرو. وفي هذا الصدد، فهي تركز جهودها على ضمان السلام الاجتماعي، وإيلاء الاهتمام للفئات الضعيفة، ومكافحة الفساد، وإعادة التنشيط الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات للسكان، من بين أمور أخرى. في الوقت نفسه، تعمل الحكومة بلا كلل لرعاية المتضررين من الأمطار الغزيرة الأخيرة وتقديم حلول ملموسة للوقاية من الظواهر الطبيعية».



وداخليا، أعلنت أنه «تمت استعادة النظام العام وإزالة الحواجز عن الطرق السريعة في البلاد. وتشجع الحكومة الحوار والاتفاق الاجتماعي في المناطق كافة».



وفي المجال الاقتصادي، أكدت الوزارة أنه «لايزال اقتصادنا متينا. فقد توقع بنك الاحتياطي المركزي أن يشهد الاقتصاد البيروفي نموا بنسبة 2.6% هذا العام، ويحافظ على توقعات التوسع في الناتج المحلي الإجمالي للعام المقبل عند 3%، وهو أعلى معدل في المنطقة. وتشير التقديرات إلى أن التضخم السنوي سيهبط إلى 3% بعد 8.5% العام الماضي. وقد أبرز صندوق النقد الدولي مؤخرا إمكانات النمو للاقتصاد البيروفي ومرونته الاقتصادية والإدارة الحكيمة لسياسته المالية».