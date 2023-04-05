اتجهت أنظار العالم أجمع أمس إلى محكمة جنايات مانهاتن حيث أصبح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أول رئيس أميركي يمثُل أمام المحكمة بعد توجيه اتهامات جنائية إليه رسميا في قضية دفع أموال لممثلة لقاء شراء صمتها، أثناء الحملة الانتخابية عام 2016.



ووصل الرئيس السابق إلى «برج ترامب» ودخله تحت حراسة أمنية مشددة، حيث أمضى ليلته فيه. واحتشد أنصاره وعدد من معارضيه أمام محكمة مانهاتن الجنائية التابعة لنيويورك، وسط مخاوف من تكرار أعمال العنف التي قام بها مؤيدوه خلال اقتحامهم الكونغرس عام 2021 لمنع التصديق على انتخاب جو بايدن.



وقال محامي ترامب جو تاكوبينا، إنه سيسعى إلى إسقاط التهم بدون الخضوع لمحاكمة، مؤكدا أنه لا توجد «أي فرصة» لأن يتوصل الرئيس السابق إلى اتفاق تسوية مع الادعاء. وبحسب تاكوبينا «الرئيس ترامب لن يقبل بصفقة مع الادعاء في هذه القضية»، مؤكدا «هذا لن يحدث. لا جريمة».



وكانت لقطات تلفزيونية أظهرت موكبا يغادر منزل ترامب في مارالاغو بفلوريدا أثناء توجهه إلى نيويورك، المدينة التي صنع فيها الرئيس السابق اسمه وحيث يأمل في استغلال مثوله أمام المحكمة لاستثارة حملة تأييد لترشحه للانتخابات الرئاسية في العام 2024.



وحمل العشرات أعلاما مؤيدة لترامب وأعلاما أميركية واصطفوا على طول الطريق الذي مر فيه الموكب.



وكتب على منصته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشل» قبل دقائق من إقلاع الطائرة «متجه إلى نيويورك. فلنجعل أميركا عظيمة مجددا!».



وأضاف: «هذه حملة اضطهاد. دولتنا التي كانت عظيمة في يوم من الأيام تتجه إلى الجحيم!».



ووضعت شرطة مدينة نيويورك في «حالة تأهب» تزامنا مثول ترامب أمام المحكمة.



وحذر رئيس بلدية نيويورك إريك آدمز من أن أي شخص في المدينة سيتوسل العنف للاحتجاج خلال المحاكمة التاريخية للرئيس السابق سيتم «توقيفه ومحاسبته أيا كان».



وقال آدامز خلال مؤتمر صحافي مخاطبا من وصفهم بـ «مثيري الشغب» قائلا: «رسالتنا واضحة وبسيطة: «تحكموا بأنفسكم»».



وأفادت وسائل إعلام أميركية يأن قاض أصدر حكما بعدم السماح بالكاميرات التلفزيونية داخل قاعة المحكمة.



وفي أول تعليق له منذ إعلان توجيه الاتهامات، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إنه يثق بشرطة مدينة نيويورك. وأضاف في مؤتمر صحافي، مجاوبا عن الأسئلة حول ما إذا كان قلقا بشأن الاضطرابات، «لا، لدي ثقة في إدارة شرطة نيويورك»، مضيفا أنه أيضا «يثق في النظام القانوني».



ووجه المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ الذي يتبع مكتبه لقضاء ولاية نيويورك، التهمة رسميا إلى الرئيس السابق في قضية دفع مبلغ 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز لإسكاتها.



ورغم الاتهامات سيواصل ترامب بالتأكيد مسعاه لخوض الانتخابات الرئاسية 2024 حتى في حال مواجهته تهما جنائية.



ولا يوجد أي بند في الدستور الأميركي يمنع أحدهم من الترشح للرئاسة حتى في حال مواجهته التهم. وسيواصل ترامب حتى في حال إدانته، حملته الانتخابية ولن يمنع من تولي منصب الرئيس.



ويمنع التعديل الرابع عشر من الدستور أي شخص «انخرط في تمرد أو عصيان» من تولي منصب منتخب.



ومن أبرز القضايا التي تلاحق الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة، الاتهامات الموجهة إليه بممارسة ضغوط على مسؤولين عن العملية الانتخابية في ولاية جورجيا في 2020، وتحقيق بشأن طريقة تعامله مع أرشيف البيت الأبيض.