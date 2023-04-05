أمرت المحكمة العليا في باكستان امس بأن انتخابات في إقليمين بالبلاد يتعين أن تجرى بحلول 15 مايو بالرغم من معارضة الحكومة لإجراء التصويت في وقت تواجه فيه أزمة اقتصادية وتحديا سياسيا من المعارضة.



ويضغط رئيس الوزراء السابق عمران خان من أجل إجراء انتخابات برلمانية في إقليمي البنجاب وخيبر بختون خوا في إطار حملة لإجبار الحكومة على إجراء انتخابات عامة مبكرة بدأها منذ أن اضطر للتنحي قبل عام إثر خسارته في اقتراع برلماني على الثقة. وعزت اللجنة ذلك إلى نقص الموارد ووافقتها الحكومة قائلة إنه من غير الممكن تنظيم انتخابات محلية.



لكن المحكمة العليا قضت بأن التأجيل غير قانوني وبأن التصويت في الإقليمين يجب أن يجرى بين 30 أبريل و15 مايو.وأشاد حزب خان بالحكم لكن الحكومة قالت إنه سيتسبب في مشكلات. وقال أعظم نذير تارر وزير العدل والقانون في مؤتمر صحافي: «سيؤدي ذلك إلى تفاقم أزمة البلاد».