القاهرة - خديجة حمودة



استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس السفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، بحضور سامح شكري وزير الخارجية.



وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي تسلم خلال اللقاء رسالة خطية من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، تتضمن دعوة للمشاركة في القمة العالمية للمناخ COP28، التي من المقرر أن تنعقد بمدينة دبي في شهر ديسمبر المقبل، مع تأكيد حرص الإمارات على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين والاستفادة من التجربة المصرية في هذا الإطار، خاصة في ظل نجاح مصر في استضافة القمة السابقة COP27 بشرم الشيخ على نحو نال تقدير العالم، وكذلك ما نجحت الرئاسة المصرية للقمة في تحقيقه من نتائج إيجابية في العمل المناخي الدولي.



من جانبه، طلب الرئيس السيسي نقل تحياته إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مؤكدا ثقة مصر في قيادة الإمارات لقمة المناخ المقبلة في ضوء القدرات الإماراتية المشهود لها بالتميز، ومؤكدا كذلك الحرص المتبادل على تعظيم التعاون ونقل الخبرات المصرية في هذا الصدد، لاسيما في ظل خصوصية العلاقات المصرية - الإماراتية، وذلك لضمان خروج القمة بنتائج إيجابية في صالح دعم عمل المناخ الدولي بكل مكوناته، وكذا مراعاة الشواغل ذات الصلة للدول النامية والأفريقية.



من جهة اخرى، أكد الرئيس السيسي تطلع مصر لاستمرار وزيادة حجم التعاون مع بنك التنمية الأفريقي خلال الفترة المقبلة في مختلف المجالات، في إطار أهداف الاستراتيجية القطرية المشتركة بين الجانبين، معربا عن تقديره لدور البنك في دعم القطاعات التنموية بالقارة الأفريقية، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية المتنامية على المستوى الدولي.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي امس رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي أكينومي أديسينا، والوفد المرافق له الذي ضم نائب رئيس البنك كيفين أوراما، والسكرتير العام للبنك فينسنت نيمهيل، ومن الجانب المصري محافظ البنك المركزي حسن عبدالله ونائب المحافظ للاستقرار النقدي رامي أبوالنجا، ووكيل المحافظ لقطاع العلاقات الخارجية منة الله فريد.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الرئيس السيسي رحب بتطور علاقات التعاون المشترك بين مصر وبنك التنمية الأفريقي، معربا عن تقديره لدور البنك في دعم القطاعات التنموية بالقارة الأفريقية، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية المتنامية على المستوى الدولي.



من جانبه، أعرب رئيس بنك التنمية الأفريقي عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسي، مشيدا بالتجربة التنموية المصرية خلال السنوات القليلة الماضية، واصفا إياها بأنها «مصدر إلهام كبير للشعوب الأفريقية على امتداد القارة»، مضيفا أن الشعب المصري وقيادته السياسية أظهرا قدرة فائقة على النهوض السريع وتحقيق العديد من الإنجازات المهمة.