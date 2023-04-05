يعقوب العوضي



تشهد صالة اتحاد الكرة الطائرة مباراة تجمع الكويت متصدر الترتيب العام برصيد 7 نقاط وفوز 3 مباريات مع العربي صاحب المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين دون أي فوز في الـ9:00 مساء، وذلك ضمن منافسات المربع الذهبي للدوري الممتاز للكرة الطائرة.ويطمح «الأخضر» لتحقيق أول نقطتين وإلحاق الخسارة الأولى بالمتصدر، فيما يأمل الكويت مواصلة تقديم مستويات مميزة والحفاظ على صدارة الترتيب العام.



من جهة اخرى، أحرز فريق نادي الكويت لقب بطولة كأس الاتحاد تحت 20 عاما للكرة الطائرة اثر فوزه على القادسية 3-2 في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين أمس الأول على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله، فيما احتل كاظمة المركز الثالث بفوزه على برقان 3-1 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. وعقب المباراة النهائية قام رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للكرة الطائرة د.عبد الهادي الشبيب وعضو مجلس إدارة نادي الكويت دين الدين وعضو مجلس إدارة نادي القادسية د.حسين القبندي بتوزيع الميداليات التذكارية على لاعبي الفرق الثلاثة وتسليم كأس البطولة للاعبي نادي الكويت.