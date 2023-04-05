يعقوب العوضي



توج فريق كرة اليد بالكويت بلقب الدوري الممتاز للمرة الـ11 على التوالي و13 في تاريخه بفوزه في المباراة الختامية للجولة الـ18 على برقان بنتيجة امس الأول 41-31، رافعا رصيده إلى 34 نقطة ومتجاوزا في ذلك القادسية الوصيف بـ32 نقطة فيما جاء العربي ثالثا بـ21 نقطة وبفارق الأهداف عن السالمية الرابع بنفس الرصيد.



وبعد المباراة، قام نائب رئيس الاتحاد شبيب الهاجري ورئيس نادي الكويت خالد الغانم وأمين سر الاتحاد قايد العدواني بتسليم درع البطولة لمحمد الغربللي والمحترف فرانكيس كارول.



وفي هذا الإطار، أكد خالد الغانم أن دوري هذا الموسم كان من أفضل البطولات خاصة أن المنافسة جاءت على أشدها ولم يحسم اللقب إلا في الجولة الأخيرة، مضيفا أن اللاعبين والجهازين الإداري والفني كانوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وأثنى على تعاون الأندية مع الاتحاد للخروج ببطولة منظمة تنعكس بالفائدة على مختلف الأندية. من جانبه، أشاد شبيب الهاجري بالمستوى الفني للبطولة، كما أثنى على جميع الأندية، مؤكدا أن تطور المستوى وارتفاع المنافسة سينعكس إيجابيا على المنتخب الوطني. وقال: «لدينا لاعبين ومواهب في مختلف المراحل السنية ونسعى إلى بناء منتخبات قادرة على المنافسة واعتلاء منصات التتويج ويبدأ ذلك من خلال اعداد اللاعبين بالصورة السليمة مبكرا وفي الأندية بالتنسيق مع الاتحاد للوصول بهم إلى أفضل المستويات الفنية في المستقبل».



من جانبه، أكد قايد العدواني أن بطولة الدوري تحلت بالمنافسة منذ بدايتها ورغم أن حامل اللقب فاز بها إلا أن البطل لم يكن معلوما حتى الجولة ما قبل الأخيرة، ما يدل على وجود منافسة شديدة بين الفرق وهو ما سعينا إلى تحقيقه من خلال نظام الدوري الجديد ودخول المحترفين ورفع مستوى اللعبة إلى الاحترافية.



القرين والنصر.. مصيرية



من جانب آخر، تشهد صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله مواجهة مصيرية تجمع بين القرين تاسع الترتيب العام للدوري الممتاز برصيد 6 نقاط مع النصر وصيف الترتيب العام لدوري الدرجة الأولى برصيد 27 نقطة في الـ 9.30 مساء، وذلك للتنافس على بطاقة التأهل للدوري الممتاز والهروب من الهبوط لدوري الدرجة الأولى.