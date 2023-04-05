مبارك الخالدي



تدخل فرق المجموعة الثانية من دوري زين الممتاز الليلة منعطفا مهما مع انطلاق منافسات الجولة الثانية من القسم الثالث لمنافسات المجموعة الليلة، اذ تسعى الفرق الأربعة للبقاء في دوري الأضواء وتفادي الهبوط إلى دوري المظاليم، حيث يستضيف الجهراء برصيد 26 نقطة نظيره التضامن صاحب الـ 16 نقطة في الـ 9.30 مساء، وفي نفس التوقيت يستقبل النصر برصيد 24 نقطة فريق الساحل بـ 14 نقطة.



وبشكل عام، فإن انتصار الجهراء والنصر اليوم يعني ضمان بقاء أبناء القصر الأحمر رسميا في الدوري الممتاز وهبوط الساحل رسميا، فيما سيكون النصر مطالبا بنقطة واحدة من 4 مباريات متبقية للاستمرار هو الآخر في الدوري، وبالتالي مرافقة التضامن للساحل.



ويخوض الجهراء مباراة اليوم على ملعبه مبارك العيار بمعنويات عالية قادما من انتصار ثمين على الساحل بالجولة الماضية، ومن المقرر أن يقوده مدربه «الجديد - القديم» البرازيلي جانسينيز داسلفيا بعد التعاقد معه مؤخرا، إذ يدرك الجهاز الفني أن الفوز سيؤمن له خطوة كبيرة إلى الأمام لضمان البقاء في «الممتاز»، وفي المقابل يدخل التضامن المباراة وعينه على الثلاث نقاط لإنعاش آماله المتبقية في المنافسة، إذ إن الخسارة أو التعادل تعقد حساباته في صراع البقاء.



وعلى ستاد علي صباح السالم تبدو فرص النصر الأوفر حظا لتجاوز ضيفه الساحل بعد التحسن النسبي في نتائج الفريق مؤخرا، حيث يعتمد «العنابي» بشكل كبير على هداف المسابقة النجم محمد دحام ومن خلفه مجموعة متجانسه من لاعبي الخبرة المحليين، وفي المقابل يدخل الساحل «المحير» اللقاء دون ضغوط بعد تضاؤل فرص بقائه ضمن «الكبار» إذ إن الفريق هذا الموسم قدم مستويات جيدة لكن دون نتائج إيجابية.