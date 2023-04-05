عبدالعزيز جاسم



قرر مجلس إدارة نادي القادسية إقالة المدرب الصربي بوريس بونياك من تدريب الفريق الأول لكرة القدم وتعيين المدرب الوطني محمد إبراهيم الذي سيعود إلى «الأصفر» بعد غياب امتد لنحو 9 أعوام، حيث كان آخر موسم لإبراهيم مع الفريق 2013- 2014، والذي حصد خلاله لقب الدوري، كما ارتبط اسم «الجنرال» بإنجازات القادسية التي وصفت بالعصر الذهبي للنادي بسبب البطولات التي حققها في جميع المسابقات.



كما قرر الجهاز الإداري الاكتفاء بعقوبة الإيقاف بحق عيد الرشيدي في مباراة العربي السابقة فقط، على أن يعود في مواجهة السالمية غدا الخميس في الجولة الثانية من القسم الثالث ضمن منافسات المجموعة الأولى في دوري زين الممتاز.