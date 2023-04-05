اختتمت «زين» المزود الرائد للخدمات الرقمية في الكويت بطولة البادل الثالثة لموظفيها، والتي شهدت مشاركة واسعة من موظفي الشركة على أرض ملاعب PADEL IN في نادي اليرموك بمنطقة مشرف، بعد أن استمرت المنافسات على مدار يومين في أجواء حماسية عززت روح الفريق الواحد.



ويعتبر تنظيم مثل هذه المنافسات الرياضية جزءا أساسيا من سياسة «زين» الداخلية تجاه موظفيها، حيث تحرص على تنظيم البطولات المختلفة بشكل سنوي بهدف تفعيل المنافسة الرياضية بما ينمي روح الفريق الواحد ويعزز الروابط بينهم خارج إطار العمل، وبالأخص خلال الشهر الفضيل للتشجيع على الحركة والنشاط في شهر الصيام.



ولاقى الموسم الثالث من البطولة إقبالا إيجابيا من قبل موظفي «زين»، حيث استمرت المنافسات على مدار يومين بمشاركة 20 فريقا وانتهت بفوز فريق ZAIN بلقب البطولة فيما حل فريق Heavyweight وصيفا.



وتحرص «زين» دوما على إثراء التواصل مع موظفيها خارج إطار العمل لإتاحة الفرصة لهم للترابط في أجواء عائلية واحدة، ولن تتوانى الشركة في تنظيم الفعاليات والأنشطة التي تسهم في تفعيل الجانبين الترويحي والرياضي لدى موظفيها وإبراز طاقاتهم ومواهبهم وتسليط الضوء عليها، حيث لن تدخر جهدا في تشجيع موظفيها على الارتقاء بأسلوب حياتهم والمشاركة في النشاطات الرياضية والصحية المختلفة.



وتعتبر البادل رياضة من رياضات المضرب التي لاقت رواجا كبيرة في الآونة الأخيرة في الكويت والعالم، وهي تتميز بكونها مزيجا من التنس الأرضي والاسكواش، وعادة ما تلعب بشكل زوجي في ملعب مغلق يحتوي على جدران ويمكن لعب الكرات عليها.



وتحرص «زين» على تنظيم مثل هذه الفعاليات الرياضية والاجتماعية التي تقوم من خلالها بتجديد علاقتها مع موظفيها، حيث تعتبرهم العنصر الأهم في نجاحها العام، مبينة أن الجهود التي يقومون بها هي العامل الرئيسي في كونها شركة الاتصالات الرائدة على مستوى الكويت.