هادي العنزي



تكبد فريق سلة كاظمة خسارة مفاجئة أمام ضيفه المنامة البحريني 90-100 في المواجهة التي جمعتهما أمس الأول على صالة الاتحاد بمجمع مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات في المواجهة الثانية للفريقين ضمن منافسات الدور ربع النهائي لدوري «السوبر» الآسيوي لغرب آسيا لكرة السلة، ليذهب الفريقان إلى مواجهة حاسمة وفاصلة ستقام في العاصمة البحرينية 10 الجاري، وذلك بعد أن تعادل الفريقان بالفوز 1-1، حيث يتأهل الفائز منهما لملاقاة الهلال السعودي في نصف النهائي.



وقد جاءت المباراة على غير المتوقع، حيث كانت الترشيحات تصب في مصلحة «البرتقالي»، لكن المنامة قلب المعادلة، وتمكن من التفوق في النصف الأول للمباراة، وخرج متقدما 55-38، وفي النصف الثاني استعاد كاظمة المبادرة وتمكن من تقليص الفارق إلى 5 نقاط في الربع الأخير، لكن أحمد حاجي وزملاءه تمكنوا من حسم النتيجة لصالحهم والخروج بفوز ثمين.



الكويت لتجاوز الجهراء



إلى ذلك، تقام مساء اليوم مباراتان ضمن منافسات الدور الحاسم للدوري الممتاز لكرة السلة، حيث يلتقي في الأولى الكويت حامل اللقب مع الجهراء في الـ 8:30 مساء، فيما تجمع الثانية القرين والصليبخات في الـ 10:30 مساء.



ويحتل الكويت الصدارة برصيد 12 نقطة من 6 مباريات، يليه القادسية بـ 10 نقاط ثم كاظمة بـ 9 نقاط فالقرين بـ 7 والجهراء بـ 7 وأخيرا الصليبخات بـ 6 نقاط.



وكانت الأندية الستة تأهلت إلى الدور الثاني الذي يقام بنظام الدوري من قسمين، على أن يلتقي بعدها الأول مع الرابع، والثاني مع الثالث، بنظام الـ «بلاي أوف» من 3 مباريات، حيث سيتأهل الفائز بمباراتين إلى الدور النهائي، الذي يقام بالنظام ذاته، لكن من 5 مباريات.