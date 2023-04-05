مبارك الخالدي



أوقف خيطان تقدم المتصدر فريق الشباب بالتغلب عليه 2-1 في المباراة التي جمعتهما أمس الأول على ستاد نادي الشباب بالأحمدي وذلك ضمن الجولة الـ15 لدوري زين للدرجة الأولى. وبهذا الفوز انعش خيطان آماله في صراع التأهل إلى الدوري الممتاز بعد أن ارتفع رصيده الى 16 نقطة، فيما حافظ الشباب على الصدارة بـ29 نقطة. سجل هدفي خيطان البرازيلي وليام وحسين اسماعيل، فيما سجل للشباب عبدالله الباذر.



وفي مباراة اخرى، لتحسين المراكز، تعادل برقان مع الصليبخات 2-2 ليبتعد الفريقان عن المنافسة في التأهل إلى الدوري الممتاز.



الجدير بالذكر أن فريق اليرموك الغائب عن منافسات هذه الجولة بداعي الراحة يحتل المركز الثاني برصيد 21 نقطة.